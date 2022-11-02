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2 часа назад

Васильев назвал четыре золотых правила удачного шопинга

Газета.Ruиещё 2

Историк моды и ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев рассказал о четырех главных правилах удачного шопинга. Советами он поделился с подписчиками своего Telegram-канала.

Васильев назвал четыре золотых правила удачного шопинга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Васильева, собираясь по магазинам, нужно в первую очередь решить имиджевую задачу, а значит, ответить себе на вопросы – куда, для чего и для кого вы одеваетесь.

Вторым пунктом в списке историка моды идет определение цветотипа.

"Многие искренне думают, что универсальная база – черный и серый цвет. Это не так. Базовые цвета в гардеробе у каждого свои, поэтому важно выбирать одежду из своей индивидуальной палитры, чтобы подчеркнуть свою природу", - объяснил Васильев.

Историк подчеркнул, что при выборе одежду, очень важно ориентироваться на тип фигуры.

"Запомните, что ваша задача с помощью одежды постараться визуально приблизить свои формы к эталону – песочные часы, подчеркнуть достоинства и компенсировать непропорциональность в геометрии своей фигуры", - заявил он.

Также Васильев посоветовал всегда внимательно смотреть на качество тканей.

"Осмотрите мелкие детали - пуговицы, петли, торчащие нитки. Отдавайте предпочтение плотным тканям, чтобы ваш образ всегда выглядел элегантно", - подытожил он.

Мода,Александр Васильев,
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