Васильев назвал четыре золотых правила удачного шопинга

Историк моды и ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев рассказал о четырех главных правилах удачного шопинга. Советами он поделился с подписчиками своего Telegram-канала.

По словам Васильева, собираясь по магазинам, нужно в первую очередь решить имиджевую задачу, а значит, ответить себе на вопросы – куда, для чего и для кого вы одеваетесь.