Красиво и тепло: модные тренды-2022

Близятся холода, а значит, пора утепляться! Но и тёплая одежда бывает красивой. Стилист не даст соврать.

Фото: Inc-News Inc-News

В первых числах ноября прогнозируются заморозки до -5. Пришло время доставать с дальних полок шкафа тёплые вещи. Эксперт по имиджу и стилю Натали Богданова рассказала, что носить в этом сезоне, чтобы и не замёрзнуть, и произвести впечатление на окружающих.

Видео дня

Главный тренд этого сезона — многофункциональность. Сумочка, которая трансформируется в муфту, варежки-перчатки, снуд, выполняющий роль и шапки, и шарфа... — это завершит любой образ и освободит вас от необходимости надевать большее количество одежды. Крупная, массивная обувь отлично дополняет такие аксессуары.

Любители ретро-стиля, ликуйте! Вязание снова в моде.

"Вязаные вещи — это главный акцент этого сезона. Во-первых, это нас возвращает к советским временам, что нынче очень модно, во-вторых, это недорого и практично. Комбинируйте вязаные вещи с легкими платьями, рубашками — такой контраст будет уместен", — говорит стилист.

А также вернулись в моду шапки-ушанки. Желающие быть пооригинальнее могут выбрать цветные модели — такая шапка стопроцентно выделит вас из толпы.

Долой голые щиколотки

Гетры — то, что должно быть в гардеробе каждой модницы этой зимой. Они и от холода защищают, и делают свою обладательницу более женственной. Допустимы любые цвета — выбор ограничен лишь вашей фантазией.

А ещё можно почувствовать себя настоящей русской красавицей — тёплые платки в помощь.

Не забыть про мужчин

Кавалерам тоже не чуждо чувство стиля и желание быть модными. Итак, зимние тренды мужского гардероба в текущем сезоне:

вязанный жакет (крупная вязка, шерстяной трикотаж);

клетчатый шарф (да, они вновь актуальны);

длинный шарф (тот, который можно обернуть пару раз вокруг шеи, а оставшийся свободный край закинуть на плечо — это смотрится очень эффектно!)

Необычно

А теперь — о тех трендах, которые могут показаться неуместными для холодов, но на самом деле именно они и согреют, и никакого диссонанса в образ не внесут: