Девушка проверила способ скрыть бретели бюстгальтера

Блогерша Индия Бэтсон проверила способ скрыть бретели бюстгальтера под одеждой и удивилась результату. Соответствующий видеоролик появился на ее YouTube-канале.
Модный эксперт рассказала, что решила проверить лайфхак из видео в TikTok, в котором пользовательница сети с никнеймом @carolinafreixa растягивает бретельку бюстгальтера до максимальной длины, а затем закручивает ее, чтобы сделать отверстие для руки. Затем она просовывает руку в петлю, направляя бретельку бра к краю плеча так, чтобы она оказалась за вырезом.
«Если этот способ сработает, я буду очень счастливой девушкой», — заявила Бэтсон.
Так, девушка решила проверить данный метод на боди с круглым вырезом на спине.
«Это боди, которое я абсолютно обожаю, но я его не носила, потому что из-под него всегда видны бретели бюстгальтера», — сказала она и начала на камеру проделывать этапы увиденного лайфхака.
В конце ролика блогерша продемонстрировала результат.
«Это потрясающе! Носить бюстгальтер без бретелек тоже было бы неплохо, но если у вас его нет, то это отличная альтернатива», — заключила Бэтсон.