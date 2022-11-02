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1 час назад

Девушка проверила способ скрыть бретели бюстгальтера и удивилась результату

Lenta.ru

Блогерша Индия Бэтсон проверила способ скрыть бретели бюстгальтера под одеждой и удивилась результату. Соответствующий видеоролик появился на ее YouTube-канале.

Девушка проверила способ скрыть бретели бюстгальтера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Модный эксперт рассказала, что решила проверить лайфхак из видео в TikTok, в котором пользовательница сети с никнеймом @carolinafreixa растягивает бретельку бюстгальтера до максимальной длины, а затем закручивает ее, чтобы сделать отверстие для руки. Затем она просовывает руку в петлю, направляя бретельку бра к краю плеча так, чтобы она оказалась за вырезом.

«Если этот способ сработает, я буду очень счастливой девушкой», — заявила Бэтсон.

Так, девушка решила проверить данный метод на боди с круглым вырезом на спине.

«Это боди, которое я абсолютно обожаю, но я его не носила, потому что из-под него всегда видны бретели бюстгальтера», — сказала она и начала на камеру проделывать этапы увиденного лайфхака.

В конце ролика блогерша продемонстрировала результат.

«Это потрясающе! Носить бюстгальтер без бретелек тоже было бы неплохо, но если у вас его нет, то это отличная альтернатива», — заключила Бэтсон.

Мода,
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