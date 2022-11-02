Девушка проверила способ скрыть бретели бюстгальтера

Модный эксперт рассказала, что решила проверить лайфхак из видео в TikTok, в котором пользовательница сети с никнеймом @carolinafreixa растягивает бретельку бюстгальтера до максимальной длины, а затем закручивает ее, чтобы сделать отверстие для руки. Затем она просовывает руку в петлю, направляя бретельку бра к краю плеча так, чтобы она оказалась за вырезом.