Как носить жемчуг и не выглядеть старомодной: 5 лайфхаков

Перламутровые украшения могут сделать образ трогательным и женственным.

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Жемчужные украшения ассоциируются с элегантностью и изысканностью, но иногда они выглядят слишком статусно и даже могут превратить образ в старомодный. И все перламутровые камни снова на пике популярности в последние сезоны, они отлично сочетаются с женственными или строгими нарядами, если соблюдать несколько правил, предложенных стилистами.

Нити разной длины

Не ограничивайтесь одним ожерельем из жемчуга, оно может выглядеть слишком сдержанно. Возьмите две нити: одну короткую, которая ляжет на шею, как чокер, вторую длиннее: она должна спускаться до ключиц или ниже, и носите их вместе. Такой комплект отлично подойдет даже к джинсам или однотонным футболкам, при этом сделает расслабленный образ более элегантным. Еще один вариант — взять длинную нить и завязать ее так, чтобы получилась петля. Этот способ отлично подходит к деловым костюмам.

Браслет

Не обязательно надевать жемчужную нить на шею: намотайте ее на руку, как браслет. Так украшение станет симпатичной деталью образа, можно не добавлять других аксессуаров. Акцент на запястье сделает весь образ легче, изящнее. Особенно стильно будет смотреться жемчужный браслет с бирюзовым или розовым нарядом.

Ремень

Если вы собираетесь на свидание или вечеринку в легком струящемся платье, используйте нитку жемчуга, как пояс. Застегните ее на талии, но так, чтобы она свободно перехватывала наряд, а не затягивала его.

Заколка и ободок

Используйте жемчужные украшения, как аксессуары для волос. Закрепите нитку, как ободок, с помощью невидимок. Любой образ превратится в трогательный и женственный.

Жемчужный воротник