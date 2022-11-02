Playboy представил собственную линию нижнего белья

Playboy выпустил первую коллекцию нижнего белья. Об этом сообщает Hypebae.
Первая линейка нижнего белья получила название Icon Collection. Все модели коллекции украшены фирменным логотипом Playboy в виде головы кролика и, по словам, создателей «призваны пробуждать красоту, свободу воли и уверенность в себе».
«Поскольку мировой рынок нижнего белья продолжает расти, мы рады запустить первую собственную линию нижнего белья Playboy, основанную на нашей главной ценности – свободе самовыражения», — говорится в заявлении президента группы Plby Эшли Кехтера.
Он добавил, что вслед за коллекцией Icon, Playboy планирует в ближайшее время выпустить еще десять линеек, в том числе, джинсовую и домашнюю одежду. По словам Кехтера, таким образом бренд хочет привлечь к себе внимание молодой аудитории.
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