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2 часа назад

Playboy представил собственную линию нижнего белья

Газета.Ru

Playboy выпустил первую коллекцию нижнего белья. Об этом сообщает Hypebae.

Playboy представил собственную линию нижнего белья
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Первая линейка нижнего белья получила название Icon Collection. Все модели коллекции украшены фирменным логотипом Playboy в виде головы кролика и, по словам, создателей «призваны пробуждать красоту, свободу воли и уверенность в себе».

«Поскольку мировой рынок нижнего белья продолжает расти, мы рады запустить первую собственную линию нижнего белья Playboy, основанную на нашей главной ценности – свободе самовыражения», — говорится в заявлении президента группы Plby Эшли Кехтера.

Он добавил, что вслед за коллекцией Icon, Playboy планирует в ближайшее время выпустить еще десять линеек, в том числе, джинсовую и домашнюю одежду. По словам Кехтера, таким образом бренд хочет привлечь к себе внимание молодой аудитории.

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер в корсете и чулках снялась для рекламы Victoria's Secret.

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