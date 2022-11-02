Playboy представил собственную линию нижнего белья

Первая линейка нижнего белья получила название Icon Collection. Все модели коллекции украшены фирменным логотипом Playboy в виде головы кролика и, по словам, создателей «призваны пробуждать красоту, свободу воли и уверенность в себе».

Он добавил, что вслед за коллекцией Icon, Playboy планирует в ближайшее время выпустить еще десять линеек, в том числе, джинсовую и домашнюю одежду. По словам Кехтера, таким образом бренд хочет привлечь к себе внимание молодой аудитории.