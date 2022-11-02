Что носить, если «вещь сезона» уродует внешность

Как часто вы попадались на уловки модных журналов с яркими заголовками и сочными картинками в попытках найти свой собственный стиль? Примеряли «последний писк моды», расстраивались, обнаруживая в зеркале несоответствие между «ожиданием» и «реальностью», возвращались домой без долгожданных обновок и еще месяцы проходили мимо торговых центров и бутиков?
Говоря простыми словами, стиль – это, в первую очередь, самовыражение, а оно далеко не всегда может и должно соответствовать главным трендам сезона. Все мы знаем, что мода циклична. Вот-вот хлынет волна «новых девяностых» и «нулевых».
Кое-где уже мелькают микроюбки, джинсы на низкой посадке и укороченные топы, а главным трендом текущей осени стилисты называют широкие брюки и кожаный total look. Однако как быть простым смертным? Что делать, если особенности фигуры и форма лица категорически не рифмуются с мини, а одежда в гардеробе перестала радовать и вообще вызывать какие-либо эмоции? Поговорили со специалистом.
«При примерке многие интуитивно чувствуют, что вещь не подходит, а понять «почему?», не могут. Особенно если это та самая вещь сезона, которая обязательно должна быть в гардеробе каждой уважающей себя модницы. В этом случае уже начинают появляться микрокомплексы из серии «со мной что-то не так, все носят, а на мне это не выглядит классно». На самом деле с вами уже все в порядке, все дело лишь в том, что универсальных вещей не так много», - говорит стилист, имиджмейкер Ольга Денисова.
Фигура, принт, цвет. Чем крупнее и активнее принт, чем ярче цвет, чем необычнее фактуры, тем больше шансов, что вещь будет «не для всех». Такие вещи, купленные на эмоциях, обычно оседают в гардеробах мертвым грузом. К тому же, принт может значительно упрощать образ, неподходящий цвет, особенно у лица – бледнить и добавлять возраста, а фактура – не сочетаться с другими элементами гардероба.
«Все мы разные и нам по разным причинам могут не подходить вещи. Это нормально. Хорошая новость в том, что если вы понимаете свою фигуру, умеете подчеркивать достоинства и вуалировать недостатки, имеете концепцию гардероба, то вы всегда будете видеть «свои» вещи на полках магазинов. Это как сверхспособность, которая открывается со временем и практикой».
«Идеальный гардероб – это когда вы проспали с утра, поэтому надели первое попавшееся, что нашли в шкафу, и при этом все равно выглядите на все сто».
Ольга Денисова подчеркивает – сила гардероба в функциональности и системности. В нем должно быть минимально необходимое количество вещей и аксессуаров, которые, как детали конструктора, соединяются между собой.
Во-первых, необходимо провести анализ комплектов. Как отмечает специалист, зачастую повторяя тот или иной комплект, люди не замечают и половины деталей.
«Например, берут только юбку и свитер, но не обращают внимание на макияж, укладку, без которых комплект уже не тот. Поэтому мысленно разбирайте увиденные комплекты и образы на части и анализируйте детали. Так вы научитесь понимать, почему определенный комплект производит такое визуальное впечатление и сможете адаптировать его под себя».
Во-вторых, как только детали были обнаружены, их нужно правильно сбалансировать, что тоже далеко не всегда удается сделать с первого раза.
«Частая проблема – либо слишком скучные комплекты, лишенные каких-либо деталей, либо все сразу: необычный крой, много украшений, декор, яркие цвета. Поэтому лучше начать с лаконичных вещей, разбавляя интересными аксессуарами и доводя комплект до золотой середины. К том же, такие комплекты всегда выглядят дорого и безупречно».
В-третьих, всегда стоит помнить о «правиле трех сочетаний». Иначе говоря, присматривая какую-то определенную вещь в магазине, необходимо понять, может ли она сочетаться как минимум еще с тремя комплектами из вашего гардероба.
«Следуя этому принципу, вы будете владеть компактным, но очень функциональным гардеробом. В противном случае такие вещи будут оседать мертвым грузом в гардеробе, либо под них придется собирать комплекты с нуля».
В-четвертых, важно планировать свой гардероб. По словам стилиста, именно такой взвешенный подход к подбору одежды позволяет учесть образ жизни, пропорции гардероба, климат, особенности фигуры. К тому же, если перед походом по магазинам прописать, что действительно необходимо приобрести из вещей в этом сезоне, будет легче избежать эмоциональных покупок.
«План спасает при ограниченном бюджете, позволяя постепенно покупать вещи и собирать действительно идеальный гардероб».
В-пятых, не ждите будущего. Женщины либо покупают одежду на себя из будущего в надежде стать стройнее, либо не покупают ее вообще, потому что с минуты на минуту вот-вот должны похудеть, подмечает Ольга Денисова.
«К сожалению, я достаточно видела примеров в своей работе, когда это длится годами. Гардероб – это не билет на море, который можно купить загодя. Жизнь – она сейчас! Не откладывайте е