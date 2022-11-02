Хромченко рассказала, что носить женщинам-руководителям

«Есть только одна вещь, которой женщины боятся больше, чем платья. Это рower suit с юбкой. Его правда крайне сложно носить так, чтобы он не прибавлял возраст и габариты, но придется научиться, если хочешь усидеть на вершине пищевой пирамиды. Можно сколько угодно рассуждать о том, что все это предрассудки, и даже в худи и трениках можно заработать миллионы, но проза жизни диктует женщине-руководителю совершенно конкретный дресс-код», — заявила ведущая шоу «Модный приговор» на Первом канале.