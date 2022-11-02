Хромченко рассказала, что носить женщинам-руководителям

Эксперт моды Эвелина Хромченко назвала главный тренд офисного дресс-кода, который стоит взять на заметку женщинам-руководителям. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ее собственной Школы моды «EvelinaFashionSchool».
Эвелина Хромченко порекомендовала женщинам-руководителям носить костюмы с юбкой.
«Есть только одна вещь, которой женщины боятся больше, чем платья. Это рower suit с юбкой. Его правда крайне сложно носить так, чтобы он не прибавлял возраст и габариты, но придется научиться, если хочешь усидеть на вершине пищевой пирамиды. Можно сколько угодно рассуждать о том, что все это предрассудки, и даже в худи и трениках можно заработать миллионы, но проза жизни диктует женщине-руководителю совершенно конкретный дресс-код», — заявила ведущая шоу «Модный приговор» на Первом канале.
По словам эксперта моды, к выбору костюма с юбкой стоит подойти со всей ответственностью, поскольку зачастую он старит и полнит.
В подтверждение своих слов Хромченко прикрепила несколько фотографий с показов осенне-зимних коллекций Tod's, Prada, Cos, Christian Dior, Vika Gazinskaya, WOS, The Row, Sportmax и Jil Sander. Дизайнеры упомянутых брендов сочетали power suit с капроновыми и кружевными колготками, носками, разной обувью — от высоких сапог-труб до туфель и босоножек на шпильке.
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