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2 часа назад

Bottega Veneta теперь дают пожизненную гарантию на свои сумки

Mainstyle

Модный дом Bottega Veneta недавно объявил о новой программе пожизненной гарантии на свои сумки. Программа, получившая название «Сертификат мастерства», предлагает бесплатную «защиту отличительных особенностей дизайна и техники изделий». Теперь покупатели могут отправлять свои повреждённые сумки обратно производителю для бесплатного обновления и ремонта, ведь бренд гарантирует долговечность вашей покупки.

Bottega Veneta теперь дают пожизненную гарантию на свои сумки
Фото: MainstyleMainstyle

«Bottega Veneta — это необыкновенное ремесло с изысканным дизайном и креативностью. Сертификат мастерства родился из желания предложить нашим клиентам превосходную услугу по долгосрочному сохранению их изделий. Наше видение по-прежнему соответствует видению наших основателей. Они хотели, чтобы Bottega Veneta представляла собой самую возвышенную и изысканную форму роскоши. Мы считаем дни, а не часы, чтобы сделать наши изделия. Они созданы для того, чтобы служить вечно», — сказал Лео Ронгоне, генеральный директор Bottega Veneta. «Мы фокусируемся на ответственном росте. Наше намерение состоит в том, чтобы продукты дольше оставались в эксплуатации, снижая необходимость в их замене», — добавил Ронгоне.

Начиная с ноября каждая новая сумка, приобретённая в Bottega Veneta, будет сопровождаться физической и цифровой картой с уникальным серийным номером, связанным с программой «Сертификат мастерства».

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