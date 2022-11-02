Bottega Veneta теперь дают пожизненную гарантию на свои сумки

«Bottega Veneta — это необыкновенное ремесло с изысканным дизайном и креативностью. Сертификат мастерства родился из желания предложить нашим клиентам превосходную услугу по долгосрочному сохранению их изделий. Наше видение по-прежнему соответствует видению наших основателей. Они хотели, чтобы Bottega Veneta представляла собой самую возвышенную и изысканную форму роскоши. Мы считаем дни, а не часы, чтобы сделать наши изделия. Они созданы для того, чтобы служить вечно», — сказал Лео Ронгоне, генеральный директор Bottega Veneta. «Мы фокусируемся на ответственном росте. Наше намерение состоит в том, чтобы продукты дольше оставались в эксплуатации, снижая необходимость в их замене», — добавил Ронгоне.