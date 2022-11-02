Трендовые вещи, которые визуально прибавят вам возраст после 50

Чем старше мы становимся, тем серьезнее меняется наш гардероб. Так, вещи, которые мы обожали и покупали в соответствии с трендами, сегодня совершенно не актуальны. Особенно тщательно к подбору вещей стоит относиться женщинам за 50, когда прежде подходящие вещи уже не позволяют создать трендовые образы. Мы собрали свой стильный топ вещей, от которых стоит отказаться, если вам почти или уже за 50.

Фото: WomanHit WomanHit

Высокая шпилька

Нельзя сказать, что шпилька — обязательный атрибут даже молодой женщины, однако в гардеробе для создания вечернего образа такой каблук должен быть. Однако взрослым дамам стоит все же отдать предпочтение устойчивому каблуку, пусть даже выше среднего. Шпилька будет слишком агрессивным заявлением, да и собрать образ с широким каблуком гораздо проще, и образ будет смотреться выигрышней.

Мини во всех проявлениях

Это касается как юбок, платьев, так и кроп-топов. В возрасте за 50 подобные вещи смотрятся всегда вызывающе. Если у вас нет цели шокировать окружающих, отложите эти вещи. Особенно осторожно стоит быть с кожаными вещами — они требуют определенной комплекции. Если вы обожаете мини-платья и не готовы отказываться от того, чтобы продемонстрировать красивые ноги, остановите выбор на длине миди, так вы не только не спрячете самую красивую часть ног, но и сделаете образ более элегантным.

Рваные джинсы