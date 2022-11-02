Перечислена лучшая одежда для постоянно опаздывающих людей

Журналисты HuffPost перечислили одежду, которая должна быть в гардеробе постоянно опаздывающих людей. Материал опубликован на сайте издания.

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Модные редакторы составили подборку вещей, которые проще всего стильно комбинировать между собой в случае отсутствия времени на сборы. В первую очередь они порекомендовали приобрести легинсы базового цвета, поскольку они сочетаются практически с любым верхом. Кроме того, освежить образ поможет оверсайз-кардиган на пуговицах, считают эксперты.

Помимо этого, авторы списка советуют купить платье длины макси, чтобы носить его как с кроссовками, так и с туфлями на каблуках или босоножками. Следует присмотреться и к комбинезонам, которые одновременно подходят для занятий спортом и для похода в кафе. «Любителям свитеров лучше всего подойдут пуловеры с замком на груди и теплые рубашки в клетку», — заявили специалисты.