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41 минуту назад

Перечислена лучшая одежда для постоянно опаздывающих людей

Lenta.ruиещё 1

Журналисты HuffPost перечислили одежду, которая должна быть в гардеробе постоянно опаздывающих людей. Материал опубликован на сайте издания.

Перечислена лучшая одежда для постоянно опаздывающих людей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Модные редакторы составили подборку вещей, которые проще всего стильно комбинировать между собой в случае отсутствия времени на сборы. В первую очередь они порекомендовали приобрести легинсы базового цвета, поскольку они сочетаются практически с любым верхом. Кроме того, освежить образ поможет оверсайз-кардиган на пуговицах, считают эксперты.

Помимо этого, авторы списка советуют купить платье длины макси, чтобы носить его как с кроссовками, так и с туфлями на каблуках или босоножками. Следует присмотреться и к комбинезонам, которые одновременно подходят для занятий спортом и для похода в кафе. «Любителям свитеров лучше всего подойдут пуловеры с замком на груди и теплые рубашки в клетку», — заявили специалисты.

Обязательными предметами гардероба журналисты также назвали кроп-топы нейтральных цветов, таких как белый и черный, черное платье любой длины и фасона, лонгсливы с V-образным декольте, прямые брюки с завышенной линией талии, классический пиджак и повседневный костюм, состоящий из рубашки и шорт спокойного оттенка.

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