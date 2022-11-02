Ольга Бузова выпустила коллекцию одежды для дома

"Темные сибирские горы, из-за которых встает и за которыми садится солнце… Прозрачные и одновременно бездонные голубые озера Сибири… Глубокие и полноводные сибирские реки… Все это нашло отражение в дизайне самых уютных и красивых вещей, которые я, девочки, создавала для вас, как для самой себя! Чтобы в любой ситуации – в ванной, в кровати или на кухне – занимаясь любимыми домашними делами, вы чувствовали себя настоящими принцессами", - написала Бузова.