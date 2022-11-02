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1 час назад

Ольга Бузова выпустила коллекцию одежды для дома

Газета.Ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова представила коллекцию домашней одежды. Об этом звезда сообщила в своих социальных сетях.

Ольга Бузова выпустила коллекцию одежды для дома
Фото: Газета.RuГазета.Ru

36-летняя Ольга Бузова сообщила подписчикам о своем новом бизнес-проекте - коллекции одежды для дома, которую она создала вместе с сетью косметических магазинов. Певица выложила в личном блоге несколько фотографий, на которых она позирует в вещах из собственной линейки.

"Темные сибирские горы, из-за которых встает и за которыми садится солнце… Прозрачные и одновременно бездонные голубые озера Сибири… Глубокие и полноводные сибирские реки… Все это нашло отражение в дизайне самых уютных и красивых вещей, которые я, девочки, создавала для вас, как для самой себя! Чтобы в любой ситуации – в ванной, в кровати или на кухне – занимаясь любимыми домашними делами, вы чувствовали себя настоящими принцессами", - написала Бузова.

Мода,Ольга Бузова,
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