Ольга Бузова выпустила коллекцию одежды для дома

Певица и телеведущая Ольга Бузова представила коллекцию домашней одежды. Об этом звезда сообщила в своих социальных сетях.
36-летняя Ольга Бузова сообщила подписчикам о своем новом бизнес-проекте - коллекции одежды для дома, которую она создала вместе с сетью косметических магазинов. Певица выложила в личном блоге несколько фотографий, на которых она позирует в вещах из собственной линейки.
"Темные сибирские горы, из-за которых встает и за которыми садится солнце… Прозрачные и одновременно бездонные голубые озера Сибири… Глубокие и полноводные сибирские реки… Все это нашло отражение в дизайне самых уютных и красивых вещей, которые я, девочки, создавала для вас, как для самой себя! Чтобы в любой ситуации – в ванной, в кровати или на кухне – занимаясь любимыми домашними делами, вы чувствовали себя настоящими принцессами", - написала Бузова.