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1 час назад

Puma выпустит коллекцию кроссовок с покемонами

Газета.Ru

Немецкий спортивный бренд Puma анонсировал коллекцию кроссовок с покемонами, которая будет приурочена к 25-летию японской франшизы Pokémon. Об этом сообщает Hypebeast.

Puma выпустит коллекцию кроссовок с покемонами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В коллекцию Puma x Pokémon войдут несколько пар кроссовок, каждая из которых создана в характерных оттенках того или иного покемона. Значки будут изображены на пятках, а графические изображения лиц покемонов – на язычках, брелоках и фирменных стельках.

Так, один из самых известных покемонов Пикачу появится на двух разных моделях – RS-X и Rider FV. Бульбасаур также будет представлен на Rider FV, Чармандер появится на баскетбольных кроссовках Slipstream Lo 1987, а Сквиртл – на кроссовках Puma Suedes с полупрозрачной подошвой.

Кроссовки из коллекции Puma x Pokémon поступят в продажу 12 ноября 2022 года. Все модели будут представлены во взрослых и детских размерах и обойдутся в среднем в 8 тыс. руб.

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