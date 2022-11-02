Puma выпустит коллекцию кроссовок с покемонами

Немецкий спортивный бренд Puma анонсировал коллекцию кроссовок с покемонами, которая будет приурочена к 25-летию японской франшизы Pokémon. Об этом сообщает Hypebeast.

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В коллекцию Puma x Pokémon войдут несколько пар кроссовок, каждая из которых создана в характерных оттенках того или иного покемона. Значки будут изображены на пятках, а графические изображения лиц покемонов – на язычках, брелоках и фирменных стельках.

Так, один из самых известных покемонов Пикачу появится на двух разных моделях – RS-X и Rider FV. Бульбасаур также будет представлен на Rider FV, Чармандер появится на баскетбольных кроссовках Slipstream Lo 1987, а Сквиртл – на кроссовках Puma Suedes с полупрозрачной подошвой.