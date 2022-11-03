«Друг отвел меня в подвал, где пахло не очень приятно»

Стильно не значит дорого. Такого принципа придерживаются россиянки, которые уже давно не ходят по торговым центрам в поисках модной одежды. Всё необходимое — пальто, платья, джинсы, обувь и аксессуары — они находят в секонд-хендах. И зачастую платят за одежду как за буханку хлеба и пакет молока. Или ещё меньше. «Секрет» пообщался с любительницами магазинов подержанных вещей и выяснил, сколько они тратят на шопинг и всегда ли любили носить вещи с чужого плеча.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Попадался ремень D&G за 150 рублей»

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Соня из Челябинска ещё в детстве ходила по секондам вместе с мамой — до того, как это стало мейнстримом. Девушка вспоминает, что была самой модной в школе и одноклассники постоянно интересовались, где она берёт вещи. Но в ответ Соня многозначительно молчала — было неловко признаваться, что на ней одежда б/у.

Последние два года Соня закупается только в секондах. Чаще — в родном городе. Но успела побывать и в отдельчиках с б/у товарами в Москве, Питере и Казани. Говорит, что везде можно найти что-то интересное.

«Очень давно не заходила в торговый центр и даже не в курсе актуальных цен. В день нового поступления в секонде, когда ещё нет скидок, можно составить целый образ примерно за 5000 рублей (это, например, джинсы, джемпер, сумка, верхняя одежда, обувь). А в дни скидок можете смело отнимать от этой суммы от 10% до 90%. Но это опять же зависит от секонда, потому что в Москве и Питере цены выше, а в регионах ниже. А вот в магазинах сегмента массмаркет, мне кажется, сейчас даже одни качественные джинсы за 3000 рублей сложно найти», — рассказывает Соня.

Девушка признаётся: она настоящий фанат сумок. В её гардеробе уже есть небольшая коллекция, которую она потихоньку дополняет находками. Есть несколько винтажных сумок Gucci, Loewe, Burberry, YSL, Etro. Брендовые вещи в секондах Соне тоже попадаются, но сумки для неё представляют наибольшую ценность.

«Они практически на века, если правильно ухаживать», — добавляет она. Большие кожаные сумки Соня покупает за 2000–3000 рублей. Например, изделие от DKNY обошлось ей в 2500 рублей. Самая дешёвая графа покупок приходится на галстуки, платки и ремни. Попадался ремень D&G за 150 рублей и винтажный галстук YSL на скидке 60% за 60 рублей.

Поношенная одежда не вызывает у Сони брезгливости. По её словам, все вещи в секонде обрабатываются перед тем, как попасть на прилавок.

«Что мешает постирать их после покупки? (Улыбается.) Конечно, можно себя накрутить и представить, как кто-то умирал в этом платье от итальянского бренда, а потом его вывесили сюда на продажу, но зачем тратить на это свои нервы? Чаще всего вещи в секонд попадают, потому что кто-то их туда сдаёт. Есть даже новые вещи с магазинными этикетками. В общем, пока кто-то брезгует и кричит о том, что через вещи передаётся негативная энергетика, я покупаю классную одежду за копейки и трачу деньги на путешествия, а не на брендовые шмотки в бутиках».

Самое главное — относиться к этому как к рыбалке или охоте, советует Соня, ведь не всегда можно найти классную вещь с первого раза. По её словам, отчаиваться в случае неудачи точно не стоит, ведь чем чаще вы будете заходить в такие магазины, тем больше вероятность отыскать что-то стоящее. «И не стоит идти в секонд за чем-то конкретным, потому что есть вероятность, что вы это не найдёте. Смотрите все вешалки и точно отыщете что-то для себя», — делится лайфхаком девушка.

«Друг отвёл меня в какой-то подвал, где пахло не очень приятно»

Анну из Воронежа с секонд-хендом познакомил отец. Он часто приносил домой из секондов новые казаки, кожаные куртки и американские шляпы. Девушка признаётся, что в подростковом возрасте брезговала носить такую одежду, но с удовольствием брала вещи б/у в церкви. Ей казалось, что одежда при монастырях «не такая грязная», как в магазинах подержанных вещей.

Своё отношение Анна пересмотрела в 2013 году, когда друг подарил ей отличные джинсы 80-х годов, купленные в одном из местных секондов. Стоит ли говорить о том, что девушка, мягко говоря, удивилась? Анна не ожидала, что в подобных магазинах можно найти что-то приличное. Ещё больше её шокировал факт, что джинсы обошлись молодому человеку всего в 80 рублей. Вместе с другом Анна отправилась на поиски подобных сокровищ.

«Друг отвёл меня в какой-то подвал, где пахло не очень приятно и валялось очень много вещей на полках, вешалках, стульях. Я и до этого заходила в секонд-хенды, но никогда ничего не покупала. Но в тот день дала ещё один шанс. Рылась несколько часов и купила много одежды. Заплатив за это около 300 рублей. С тех пор цены очень изменились, но я всё-таки захожу даже в тот подвальчик», — рассказывает девушка.

Сейчас отвращения к б/у вещам она не испытывает. Анна заядлый шопоголик и даже в секонд-хендах тратит очень много денег. Для неё цена не главное, как, впрочем, и бренд. Девушка приходит не за трендами, а просто за красивыми вещами и отличным настроением. Во всех секонд-хендах цены отличаются, говорит она, где-то брендовое платье можно урвать за 1500 рублей, а где-то за такую цену будет висеть потрёпанная майка из массмаркета.

«В секонд-хенде я покупаю оригинальное платье Gucci за 2500 рублей, а в магазине такое же шёлковое платье этого же бренда будет стоить около 70 000. Свитер массмаркета можно купить за 1500 рублей, а в магазине такой же будет стоить 2500, разница не велика. Но это если учесть день завоза. В скидочный день, конечно, всё будет гораздо дешевле», — рассказывает Анна.

В секонд-хендах девушка находила много интересных и даже редких вещей. Сумки Coach, платья Roberto Cavalli, Gucci, Ralph Lauren, джинсы Vivienne Westwood, свитера Valentino и много интересных российских марок: Александра Заматорина, Bat Norton, SRB (Татьяна Тимофеева) и др.

«Самую дорогую вещь я даже не припомню. Ведь, помимо секондов, я ещё закупаюсь на ресейлах, а там я могу отдать за вещь и 20 000 рублей. А вот самое дешёвое — чёрный мужской свитер за 56 рублей фирмы Jeff Banks из 100%-й шерсти. Куплен в 2014-м, кажется, и я всё ещё его ношу».

Анна записывает видео в TikTok, где делится своими находками. Девушка говорит, что секонды — это всегда лотерея, но новичкам везёт. «Просто ходите в секонды, когда есть время, в любой день. Покупать нужно то, что нравится вам, а не мужу/подружке/соседке/коллеге/незнакомцу. Если вам комфортно в какой-то одежде и она вам нравится — берите и никого не слушайте. Только вам решать, что будет в вашем гардеробе», — делится своим главным секретом успешного шопинга Анна.

«Трачу на одежду в месяц не более 3000 рублей»

Лилия, жительница Владимира, покупает вещи в секонд-хендах на постоянной основе вот уже два года. Старается попасть на распродажи и тратить в месяц на шопинг не больше 1000 рублей. В дни, когда больших скидок нет, одежда обходится ей в 2000–3000 рублей.

«В первый год я закупалась только на самых больших распродажах и суммарно за год потратила не больше 6000 рублей (в магазинах массмаркета за эту же цену я купила бы только джинсы и худи). Брендовые вещи нахожу крайне редко, так как их все разбирают в завоз. Но я не гоняюсь за ними, мне важен не бренд, а то, как выглядит вещь. Но в первые дни завоза их реально встретить даже в самых дешёвых секондах. Недавно видела пиджак Dolce & Gabbana», — говорит Лилия.

Не стоит переживать, если кто-то купил понравившуюся вам вещь, советует девушка. Она в этом отношении фаталист: если что-то суждено приобрести — вы обязательно это приобретёте.

«Сколько раз меня до самых последних скидок ждали очень крутые вещи: кожаная куртка, тренч, две натуральные шубы, очень красивые платья. Самое главное — это, конечно, испытывать от процесса как можно больше положительных эмоций. А неприобретённые вещи — это ерунда, найдутся новые на следующем завозе».

«Большинство одежды как из прошлого века»

Виктория из подмосковного Фрязина приобретает вещи в секонд-хендах с 2015 года. Первый раз в комиссионный магазин её привела мама, и, по словам девушки, ей сразу понравился такой шопинг, так как нашла для себя много интересных вещей.

«Мы, конечно, и посмеялись немного, так как большинство одежды как из прошлого века — как по состоянию, так и по стилю. В секонде никогда не тратила больше 4000 за один поход. В массмаркете же трачу от 15 000 рублей, если собираюсь на лёгкий шопинг».

По словам Виктории, брендовые вещи в секонде встречаются часто, а вот найти винтаж и раритет гораздо сложнее. Самая дорогая вещь, которую девушка покупала в отдельчиках с б/у вещами, — куртка примерно за 3000 рублей. Гораздо чаще в корзинку попадали дешёвые — платья, юбки, кофты стоимостью до 50 рублей.

«Насколько я знаю, все вещи, которые представлены в секондах, проходят обработку. Но всё же иногда там можно встретить вещи в пятнах, рваные. Иногда там продаются абсолютно новые вещи с бирками. Неприязни и брезгливости не ощущаю. Единственное, не нравится специфический запах вещей из некоторых секондов, но это опять же связано с их предварительной обработкой». Что касается лайфхаков, Виктория предлагает тщательно просматривать каждую вещь, потому что действительно классная куртка или платье может затеряться в бесчисленных вешалках, и если просто пробегать взглядом по вещам или не перебирать, то можно просто не заметить ее.

Кроме того, «улов» зависит и от конкретного секонда. Не во всех магазинах широкий ассортимент. По словам Виктории, лучше выбирать магазины, где цена за килограмм, а не фиксированные за каждую единицу.

«Покупаю вещи, которые не смогла бы позволить себе в обычных магазинах»

Москвичка Ольга тоже, как другие героини материала, когда-то брезгливо относилась к вещам из секондов. Но всё изменилось после того, как она наткнулась на отдельчик, владельцы которого очень дотошно подошли к вопросу обработки б/у товаров. И понеслось. Последние годы девушка заглядывает в секонды и оставляет там до 5000 в месяц. Эти же товары обошлись бы ей в обычном магазине в 15 000 — 20 000 рублей.

«Регулярно покупаю в секондах брендовые вещи, которые не смогла бы позволить себе в обычных магазинах. Из самых классных — платье российского бренда "Уста к устам", о котором очень мечтала: стоит около 8000, я взяла за 1500 рублей», — вспоминает девушка. Это не самый дорогой улов — больше всего девушка потратила на кашемировый кардиган — 3000 рублей. «Ношу его уже три года», — рассказала Ольга.

Как выбирать одежду в секонд-хендах. Лайфхаки от стилиста

Если после прочтения историй россиянок вы захотели заглянуть в секонд и отхватить там какую-то классную брендовую вещицу, мы вас понимаем. Но как сделать поход за б/у товарами максимально продуктивным и приятным? По словам стилиста и основательницы школы стиля Полли Рыжовой, в первую очередь вам нужно запомнить главные принципы шопинга в секондах:

В поисках утраченного времени. «Чтобы найти эксклюзивную вещь в секонд-хенде или винтажном магазине, на её поиск хорошо бы выделить пару часов. Потраченное время зачастую будет стоить того», — отметила стилист.

Кто раньше пришёл, того и тапки. «Обращайте внимание на витрины. Многие магазины анонсируют скорое появление нового товара. Если прийти в день его поступления в магазин (в завоз), шансы на приобретение качественной вещи по демократичной цене резко возрастают».

Встречайте по одёжке. «Презентабельный внешний вид одежды — главный критерий выбора. Внимательно осматриваем вещь на наличие катышков, потёртостей, пятен, расходящихся швов. В плечевых изделиях фокусируемся на зоне подмышек и воротника: они должны выглядеть безупречно».

Мнение эксперта

Полли Рыжова

стилист и основательница авторской школы стиля, основательница журнала Style

Горячих сиюминутных трендов в секонд-хендах немного. А вот вещей базового гардероба может оказаться предостаточно. Делаем ставку на лаконичные рубашки, классические деловые костюмы, джинсы без лишнего декора, джинсовые куртки классического кроя и так далее.

Однозначно можно обратить внимание на брендовую одежду для занятий спортом, которая в фирменных магазинах будет стоить втридорога. Тайтсы, велосипедки, топы, рашгарды, худи... Такие вещи изготавливаются из синтетических износостойких тканей — значит, смогут прослужить долгое время.

Особо радостный «улов» для знатоков винтажного шопинга — необычные, яркие, акцентные вещи с ретрошиком. Это может быть сумочка с камнями, напоминающая ту, что хранилась в бабушкином сундуке. Или крупные винтажные серьги. Или ремень из 80-х с массивной узорчатой пряжкой. К таким вещам тоже присматриваемся, так как они могут стать «изюминкой» даже в повседневном образе.

Ещё стоит присмотреться к «вечной классике». Это, например, легендарные джинсы Levi’s, которые сочетаются со всем. Это лаконичные вещи из натуральной кожи, которые можно носить круглый год. Это кашемировые однотонные свитеры — отличное вложение, которое прослужит долгие годы.