Сервис объявлений «Юла» провел опрос и узнал, в какие мифы о моде верят россияне. Оказалось, что 70 % опрошенных считают, что некоторые вещи выглядят хорошо только на стройных, а также, что для хорошего образа нужно много денег.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Выяснилось, что больше всего последователей у мифа о том, что серебро и золото нельзя носить вместе, – так считает 21 % опрошенных», – пишет Life.

Еще 16 % уверены, что бижутерию можно носить только до 30 лет. Столько же людей считают, что белый цвет полнит, а черный стройнит.

Мифы про особенности фигуры оказались особо популярны среди женщин. Так, 18 % уверены, что ряд вещей хорошо выглядит только на худых, а 20 % советуют высоким девушкам отказаться от обуви на каблуках.

Мужчины же считают, что для того, чтобы хорошо выглядеть, нужно значительно потратиться. По данным опроса, 8 % из них убеждены, что нельзя сочетать несколько цветов в одном образе.