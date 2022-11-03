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1 час назад

Экстремальная худоба вновь вернулась в моду

Lenta.ru

Популярное в 1990-х модное течение «героиновый шик», для которого характерны бледная кожа, темные круги вокруг глаз и экстремальная худоба, вновь стало трендом. К такому выводу пришли журналисты New York Post, изучив показы дизайнеров в рамках последних Недель моды.

Экстремальная худоба вновь вернулась в моду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Например, в начале октября супермодель Белла Хадид закрыла парижскую Неделю моды, выйдя на подиум в трусах и прикрывая оголенную грудь руками. В процессе шоу модельеры марки Coperni нанесли на ее тело платье при помощи спрея из хлопковых и синтетических волокон, разведенных в растворе полимера. Несколько дней спустя на дефиле Miu Miu в Милане девушки-«беспризорницы» прошлись по подиуму с обнаженными животами и в юбках микро-мини, благодаря которым модный дом привлек к себе внимание общественности.

Видео дня

Авторы материала считают, что экстремально худые модели на подиуме сегодня — это резкий уход от бодипозитива, который набирал популярность в последние годы благодаря плюс-сайз-активисткам, таким как певицы Lizzo и Megan Thee Stallion. «Пожалуйста, я так устала от этого. Я понимаю, что мы все притворяемся, будто не хотим возвращать в моду преклонение перед худобой или что-то в этом духе, но я больше не могу этим заниматься», — пожаловалась в Twitter популярная американская писательница Тайлер МакКолл.

Журналисты также обратили внимание, что представительницы семьи Кардашьян, которые прославились благодаря пышным формам, в последнее время выглядят более стройными. Они предполагают, что сестры отказались от бразильской подтяжки ягодиц, чтобы следовать новой тенденции.

«Теперь модные бренды показывают на подиумах откровенные наряды на худощавых голых женщинах, и они просачиваются в ассортимент массмаркетовых брендов в считаные дни или даже часы. Скоро ленты ваших соцсетей будут пестреть исключительно одеждой для высоких и стройных», — прокомментировал популярный фэшн-блогер Хантер Шайрс, известный как High End Homo.

Эксперты моды отметили признаки возвращения моды на экстремальную худобу в апреле. Редакторы журнала Dazed связывали эту тенденцию с растущей популярностью атрибутов эпохи нулевых годов, когда недостижимый идеал стройности был на пике востребованности. «Цикличность моды вступает в конфликт с идеей бодипозитива», — подчеркивали они.

Мода,Белла Хадид,
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