Силуэт Х и оверсайз: модные инсайды звезд

В холодный период девушкам приходится делать непростой выбор: одеться тепло и комфортно или красиво и стильно. Оказывается, можно совместить и то, и другое! Учимся у самых сексуальных звезд, как в холода не потерять свою привлекательность. О том, как одеваться тепло, модно и эффектно рассказал соучредитель российского бренда молодежной одежды Роман Уралович.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Женщина Икс

Видео дня

В моду возвращается женственность и сексуальность. Сейчас актуален силуэт Х, который в свое время выбирали Мэрилин Монро и Моника Беллуччи. Обладательницы фигуры «песочные часы» всегда привлекали к себе восхищенные взгляды мужчин. Тонкая талия и пышные формы — мечта для многих женщин.

Ким Кардашьян пользуется преимуществами своей фигуры и зарабатывает миллионы на собственной сексуальности. Звезда стала эталоном для подражания и сейчас задает стиль для женщин по всему миру. Не секрет, что образом Кардашьян вдохновляются и модельеры, а многие бренды копируют вещи из ее гардероба. Грамотная красивая картинка — успех для любой марки одежды. Каждой девушке хочется чувствовать себя звездой независимо от времени года.

Природную сексуальность подчеркнут обтягивающие вещи. Комбинезоны, боди и стрейчевые брюки, тонкие водолазки и леггинсы. Темные тона сделают фигуру зрительно стройнее, а глянцевый блеск ткани придаст образу еще больше сексуальности. Как же создать Х-силуэт, если природа не наградила вас пышными формами и при этом узкой талией? Оптимальным решением будет корсет. Сделать акцент на талии поможет широкий пояс. Если же вы очень стройная девушка, но вам не хватает объема, добавьте его с помощью хитростей. Сейчас как раз актуальны брюки с завышенной талией, свободные на бедрах.

Роскошный оверсайз

Самый шик — это комбинация Х-силуэта с трендовыми вещами оверсайз. Например, стоит обратить внимание на удлиненный пуховик модного лилового или лавандового цвета. Все оттенки розового — от пастельных до насыщенных, будут актуальны этой зимой. Именно такую модель выбрала Ким Кардашьян.

Длинный пуховик оверсайз может зрительно вытянуть фигуру. Этот вариант хорошо подойдет девушкам невысокого роста. Если вы хотите подчеркнуть линию талии – выбирайте модель с поясом. Такой вариант визуально стройнит и делает вещь более практичной: в холода пояс позволяет дольше сохранить тепло. Самое интересное, что оверсайз на звездах смотрится дорого и изысканно, а не грубо и небрежно. Все дело в текстуре ткани и ее оттенках.

Ким выбрала гладкий пуховик, его цвет отдает перламутром и смотрится роскошно. Впрочем, этой зимой стеганые модели остаются актуальными: ромбы и зигзаги украсят пуховики и куртки. Другой фокус, который стоит позаимствовать у Ким — обувь в тон брюкам или легинсам. Сапоги контрастного цвета визуально бы «обрезали» ноги. На помощь невысоким дамам также приходит узкий мыс, удлиняющий стопу и тонкие каблуки. Впрочем, ботфорты и без того способны сделать ноги бесконечно длинными. А еще они хорошо подойдут для российского климата, защищая от холода и сырости.