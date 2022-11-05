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38 минут назад

Как надеть колготки без затяжек: гениальный лайфхак

Мира Маркина

Натягивая капроновые колготки, каждый раз боитесь оставить на них очередную затяжку? Кажется, мы нашли решение этой проблемы: рассказываем, какой лайфхак сведет риск к минимуму, в материале «Рамблера».

Как надеть колготки без затяжек: гениальный лайфхак
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

С ужасом представляете, как в очередной раз пытаетесь надеть колготки и случайно не зацепить их ногтями? Делимся простым способом, который сведет к минимуму риск образования на них дырочек и усилит прочность капрона. Единственное, что вам потребуется — это время, поэтому применять эту фишку лучше за день до мероприятия.

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Что же нужно сделать? Перед тем как надеть колготки в первый раз, просто уберите их на шесть часов в морозильную камеру. Важно, чтобы изделие было сухим, поэтому предварительно сложите его в герметичный водонепроницаемый пакет. Почему это поможет: при низких температурах нейлон становится прочнее и не рвется, а значит у вас без труда получится надеть даже самые тонкие колготки, не оставив на них ни единой затяжки.

Еще один важный момент: «размораживаться» капрон должен естественным способом — не стоит класть колготки на батарею или другой обогревательный прибор и оставлять на солнце. Естественное размораживание позволит сделать материал прочнее. Перед надеванием колготок также не забудьте снять все кольца и браслеты.

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