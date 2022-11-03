Стилист Лисовец объяснил, как носить летние вещи зимой

Стилист Владислав Лисовец объяснил, как носить летние вещи зимой. Соответствующая статья появилась на его официальном сайте lisovets.ru.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Владислав Лисовец заявил, что нет необходимости убирать летние вещи до следующего теплого сезона. По его словам, их можно носить даже при минусовой температуре, если сочетать с предметами зимнего гардероба.

Стилист, в частности, порекомендовал носить топы на бретелях и корсеты поверх свитеров, а летящие платья — с трикотажем, объемной верхней одеждой и грубой обувью.

«Сочетание грубого пуховика и нежной летней ткани как нельзя лучше подчеркнет вашу нежность», — объяснил он.