Стилист Лисовец объяснил, как носить летние вещи зимой

Стилист Владислав Лисовец объяснил, как носить летние вещи зимой. Соответствующая статья появилась на его официальном сайте lisovets.ru.
Владислав Лисовец заявил, что нет необходимости убирать летние вещи до следующего теплого сезона. По его словам, их можно носить даже при минусовой температуре, если сочетать с предметами зимнего гардероба.
Стилист, в частности, порекомендовал носить топы на бретелях и корсеты поверх свитеров, а летящие платья — с трикотажем, объемной верхней одеждой и грубой обувью.
«Сочетание грубого пуховика и нежной летней ткани как нельзя лучше подчеркнет вашу нежность», — объяснил он.
Лисовец посоветовал надевать теплые носки или гольфы под открытые босоножки, а также дополнять косынкой образы с пальто и куртками.