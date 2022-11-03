Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
42 минуты назад

Бывший "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск задала тренд на мини-юбку с разрезом

Газета.Ru

33-летняя шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск опубликовала фотографию в новом образе, который сразу стал трендом в социальных сетях. Снимками она поделилась в личном блоге.

Бывший "ангел" Victoria's Secret задала тренд на мини-юбку с разрезом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эльза Хоск устроила street-style фотосессию рядом с машиной. Модель продемонстрировала образ в мини-юбке с разрезом, свитере и кожаной куртке. Образ дополнили сапоги на каблуке и белая сумка. За несколько часов пост набрал почти 100 тысяч лайков. Поклонники стали повторять новый тренд модели и выкладывать фото в аутфитах в социальных сетях.

В начале августа Эльза Хоск рассказала о запуске собственного бренда одежды. Helsa Studio начал свою работу в сентябре 2022 года. Его создательница показала логотип компании и создала для нее отдельный аккаунт в социальных сетях, на который уже тогда подписались более тысячи фолловеров.

Мода,Эльза Хоск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители