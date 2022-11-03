Бывший "ангел" Victoria's Secret задала тренд на мини-юбку с разрезом

33-летняя шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск опубликовала фотографию в новом образе, который сразу стал трендом в социальных сетях. Снимками она поделилась в личном блоге.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Эльза Хоск устроила street-style фотосессию рядом с машиной. Модель продемонстрировала образ в мини-юбке с разрезом, свитере и кожаной куртке. Образ дополнили сапоги на каблуке и белая сумка. За несколько часов пост набрал почти 100 тысяч лайков. Поклонники стали повторять новый тренд модели и выкладывать фото в аутфитах в социальных сетях.