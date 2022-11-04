Как правильно носить вязанные вещи этой осенью

Пора утепляться и обратить внимание на главный тренд осенне-зимнего сезона — вязаные вещи. Эксперт в области моды и стиля Татьяна Селезнева объяснила «Вечерней Москве», как и с чем их правильно носить.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Сегодня свитеры, пальто, платья ручной вязки возвращаются на подиумы и улицы. Практически все бренды теперь добавляют в свою линейку трикотажную группу. Когда начинается отопительный сезон, лучше иметь в гардеробе вещи из более тонкого трикотажа. Они хорошо греют и не выглядят громоздко. Например, кашемир, шерсть в сочетании с хлопком, с акрилом, вискоза.

Видео дня

Вязаные вещи модно заправлять в брюки и юбки. Чтобы вещь не делала ваш силуэт крупным, ее немного заправляют впереди или сбоку. То же самое касается шарфов. Сейчас неактуально заматывать так, чтобы на шее было большое количество пряжи. Достаточно просто перекинуть через плечо один конец или сделать одну петлю, и шарф не будет делать вас «бабой на чайник». Модны вязаные костюмы — пуловер с брюками, кардиганы, платья. В моде и воротники-хомуты.

Вязка покрупнее

Свитера «массивной» вязки с V-образным вырезом горловины или широким вырезом-лодочкой — хиты нынешнего сезона. Рекомендуется, когда нужно выгодно подчеркнуть зону декольте и плечи.

Костюмчик сидит

На смену теплым костюмам из флиса, которые стали супертрендом на фоне пандемии, пришли вязаные двойки из 1980–1970-х. В таком можно и на работу пойти, и выбраться в люди.

Ручки держим в варежках

Снова тренд из прошлого — вязаные варежки. Не перчатки, а именно варежки. Они могут быть с самыми разными узорами, в яркой цветовой гамме или спокойных нежных тонов.

Выбираем кардиган

Стилисты советуют сочетать кардиганы с небольшой, аккуратной обувью — классическими сапогами с голенищем, плотно прилегающим к ноге или с ботильонами.

Скандинавские мотивы

Мужчинам смело можно обратить внимание на свитера с оленями, елками и орнаментами в скандинавском стиле, что идеально будут смотреться в образах для отдыха или дома.

Пальто на все времена

Вязаное пальто с крупными элементами — фаворит сезона. Приветствуются модели «оверсайз» длины миди или макси. Такая верхняя одежда сочетается практически с любым костюмом. Можно носить в помещении как кардиган.

Большие пуговицы

Крупные пуговицы с этническими узорами — еще одно нововведение моды. Чтобы придать изюминку надоевшему свитеру, можно расшить его яркими пуговицами.

Платье-макси

Платье-макси, связанное «английской резинкой» — один из актуальных трендов. Такой наряд стройнит и подходит для похода на мероприятие.

Все в ажуре

Легкая, ажурная вязка и вязка, напоминающая рыболовецкую сеть, в сочетании с бахромой отсылает к моде 1990-х — 2000-х. Отлично смотрится с джинсовой юбкой, брюками клеш.

Жилетка из 1980–х

Уже третий сезон вязаная жилетка является супермодной вещью. В офисе надев ее на рубашку, вы убережете себя от простуд.

Такая вот молния

Модный аналог мужского кардигана представлен свитером на молнии — очень практичный вариант. Под свитер подбираем рубашку или футболку — и образ готов. Свитер всегда можно расстегнуть или снять, если вам станет жарко.

На контрасте

Снова одна из актуальных тем — соединение легких тканей с «тяжелыми» вязаными вещами. Модельеры представили на подиумах легкие шифоновые юбки в соединении со свитерами грубой вязки, «летящие» платья с плотными кардиганами.

Капельку лета