Как правильно носить вязанные вещи этой осенью

Пора утепляться и обратить внимание на главный тренд осенне-зимнего сезона — вязаные вещи. Эксперт в области моды и стиля Татьяна Селезнева объяснила «Вечерней Москве», как и с чем их правильно носить.
— Сегодня свитеры, пальто, платья ручной вязки возвращаются на подиумы и улицы. Практически все бренды теперь добавляют в свою линейку трикотажную группу. Когда начинается отопительный сезон, лучше иметь в гардеробе вещи из более тонкого трикотажа. Они хорошо греют и не выглядят громоздко. Например, кашемир, шерсть в сочетании с хлопком, с акрилом, вискоза.
Вязаные вещи модно заправлять в брюки и юбки. Чтобы вещь не делала ваш силуэт крупным, ее немного заправляют впереди или сбоку. То же самое касается шарфов. Сейчас неактуально заматывать так, чтобы на шее было большое количество пряжи. Достаточно просто перекинуть через плечо один конец или сделать одну петлю, и шарф не будет делать вас «бабой на чайник». Модны вязаные костюмы — пуловер с брюками, кардиганы, платья. В моде и воротники-хомуты.
Свитера «массивной» вязки с V-образным вырезом горловины или широким вырезом-лодочкой — хиты нынешнего сезона. Рекомендуется, когда нужно выгодно подчеркнуть зону декольте и плечи.
На смену теплым костюмам из флиса, которые стали супертрендом на фоне пандемии, пришли вязаные двойки из 1980–1970-х. В таком можно и на работу пойти, и выбраться в люди.
Снова тренд из прошлого — вязаные варежки. Не перчатки, а именно варежки. Они могут быть с самыми разными узорами, в яркой цветовой гамме или спокойных нежных тонов.
Стилисты советуют сочетать кардиганы с небольшой, аккуратной обувью — классическими сапогами с голенищем, плотно прилегающим к ноге или с ботильонами.
Мужчинам смело можно обратить внимание на свитера с оленями, елками и орнаментами в скандинавском стиле, что идеально будут смотреться в образах для отдыха или дома.
Вязаное пальто с крупными элементами — фаворит сезона. Приветствуются модели «оверсайз» длины миди или макси. Такая верхняя одежда сочетается практически с любым костюмом. Можно носить в помещении как кардиган.
Крупные пуговицы с этническими узорами — еще одно нововведение моды. Чтобы придать изюминку надоевшему свитеру, можно расшить его яркими пуговицами.
Платье-макси, связанное «английской резинкой» — один из актуальных трендов. Такой наряд стройнит и подходит для похода на мероприятие.
Легкая, ажурная вязка и вязка, напоминающая рыболовецкую сеть, в сочетании с бахромой отсылает к моде 1990-х — 2000-х. Отлично смотрится с джинсовой юбкой, брюками клеш.
Уже третий сезон вязаная жилетка является супермодной вещью. В офисе надев ее на рубашку, вы убережете себя от простуд.
Модный аналог мужского кардигана представлен свитером на молнии — очень практичный вариант. Под свитер подбираем рубашку или футболку — и образ готов. Свитер всегда можно расстегнуть или снять, если вам станет жарко.
Снова одна из актуальных тем — соединение легких тканей с «тяжелыми» вязаными вещами. Модельеры представили на подиумах легкие шифоновые юбки в соединении со свитерами грубой вязки, «летящие» платья с плотными кардиганами.
В тренде — вязаные вещи ярких цветов, при этом не «кислотных» оттенков, а более деликатных. Незабудковый, бирюзовый, «цыплячий» желтый, алый, персиковый, мятный — все краски летних лугов в модном топе.