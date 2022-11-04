Какие вещи позаимствовать из гардероба бойфренда

Самые модные девушки часто проводят ревизию в гардеробе своих бойфрендов, и тебе советуют. На мужской половине можно найти массу трофеев: от бланковых рубашек из плотного хлопка до уютных джемперов и худи. Как носить его вещи и выглядеть ультрасоблазнительно — выяснила редакция WMJ.ru!

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Свитшот в колледж-стиле

Белла Хадид давно закрепила за собой статус трендсеттера, но внимание сейчас приковано не только к ней. С тех пор как ее возлюбленный Марк Калман стал полноправным героем светских хроник, его образы разбирают на детали. А они — настоящий гид по стайлинг-трюкам с денимом, спортшиком и не только.

Подарить ему крутой университетский свитшот — отличная идея. Как минимум, во время очередного рейда на его гардероб ты можешь присвоить его себе. Напоминаем, что страсти по колледж-стилю не утихают, поэтому в этом сезоне мы продолжаем носить свитшоты оверсайз с эмблемами и броскими надписями.

Свободные джинсы

«Дорогая, штаны я дал только поносить!» — пишет Елене Перминовой муж в комментариях под стритстайл-фото. Модель доказала на практике, что джинсы любимого — это не только классное напоминание о нем, но и трендовая деталь в образе.

Джинсы на несколько размеров больше фактического нарочито небрежно сползают на бедра и ложатся на обувь эффектными драпировками, и это — ода сексуальности.

Все лучшее сразу