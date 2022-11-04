Джонни Депп станет первым мужчиной-моделью бренда Рианны

В показе бренда Savage x Fenty также приняла участие российская модель Ирина Шейк. Она снялась для марки в блестящем корсетном топе и прозрачной юбке, через ткань которой просвечивало кружевное нижнее белье. Ожидалось, что помимо Шейк в показе примут учаетие такие телезвезды, как Кара Делевинь, Джоан Смоллс, Лара Стоун, а также Прешес Ли, Лилли Сингх, Белла Порч, Рики Томпсон и другие.