Россиянам рассказали, когда откроются обновлённые Zara

Магазины четырёх брендов испанской fashion-группы Inditex — Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius — собираются открыть уже весной 2023 года. Конечно, точки запустятся под другими брендами. Сейчас Inditex рассматривает возможность передачи российского бизнеса ливанским партнёрам. Соответственно, с российского рынка полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Пока точное количество магазинов неизвестно.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Этот вопрос в стадии обсуждений», — пояснил источник Forbes, который знаком с ходом переговоров с представителями Inditex.

Ходили слухи, что магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода». Однако это оказались только сплетни.

«Это кто-то придумал. Такой вариант не рассматривался», — заверил ещё один собеседник Forbes. Бизнес ретейлера в России может перейти ливанской группе Azadea, которая открыла франшизы Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре.

5 марта Inditex временно закрыла 502 своих магазина в РФ и прекратила онлайн-продажи на фоне военной операции на Украине. В мае сообщалось , что испанский холдинг собирается снова открыть магазины одежды Zara, но уже под другим брендом.

С весны торговые центры заметно поредели — из-за политических разногласий и «невозможности вести бизнес» работу в РФ свернули многие зарубежные бренды одежды.