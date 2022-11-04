Стилист назвал самых безвкусно одетых звезд

Стилист Джордж Ровалс перечислил звезд российской эстрады с самыми странными сценическими образами. По мнению эксперта в мире моды, у большинства современных артистов отсутствует чувство такта и стиля в одежде.
В «черном списке» у стилиста оказались певцы Филипп Киркоров иНиколай Басков.
«Ни у Киркорова, ни у Баскова абсолютно нет вкуса. Ну у кого вы нашли красивый сценический наряд? Ну какой образ у Баскова? У него ни цвет волос, ни эта стрижка дурацкая, ни эти костюмы обтянутые, как лосины одетые, — не образ. Вы считаете, что это модно и красиво? Это отвратительно!» — заявил Ровалс в беседе с «Абзацем».
Помимо натурального блондина и короля отечественной поп-сцены стилист отметил отсутствие вкуса и у певицы Маши Распутиной. В противовес им имиджмейкер поставил певца Сосо Павлиашвили и певицу Жасмин, отметив их тонкое чувство стиля.