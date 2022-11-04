Стилист назвал самых безвкусно одетых звезд

«Ни у Киркорова, ни у Баскова абсолютно нет вкуса. Ну у кого вы нашли красивый сценический наряд? Ну какой образ у Баскова? У него ни цвет волос, ни эта стрижка дурацкая, ни эти костюмы обтянутые, как лосины одетые, — не образ. Вы считаете, что это модно и красиво? Это отвратительно!» — заявил Ровалс в беседе с «Абзацем».