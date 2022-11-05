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1 час назад

Вязаные, с утеплением или из хлопка: выбираем чулки для зимней стужи

Провинция.ру
Чулки – символ женской сексуальности. Однако зимой они должны выполнять еще и функцию защиты от холода, пусть даже несколько в ущерб элегантности. Для предстоящей зимы рекомендуем выбрать чулки следующих видов. Вязаные. Крупная вязка из толстой шерсти с узорами не испортит ножки даже самой стильной дамы.
  • Утеплённые. Они, как правило, делаются из полиамида, но усиленного более плотной вязкой. На упаковке зимних чулок должна стоять надпись «50 ден» и выше.
  • Хлопчатые. Этот экологичный натуральный материал еще и неплохо согревает.
  • С содержанием кашемира или шерсти. Кроме тепла, они еще и приятны осязательно.
Вязаные, с утеплением или из хлопка: выбираем чулки для зимней стужи
Фото: Провинция.руПровинция.ру

Если вы будете носить чулки на колготки, лучше взять их на размер больше.

В холодное время оригинально и стильно выглядят чулки с узорами на северную тематику. Этнические узоры, олени, белые мишки, снежинки – все это будет в тему Однако не любой рисунок «одинаково полезен».

Узор может визуально укорачивать ноги. Кроме того, не забывайте о соблюдении общего стиля: рисунок должен гармонировать с остальным нарядом, не выбиваться из образа, не выглядеть так, будто вы взяли взаймы чулки у детсадовца.

В тренде чулки, декорированные помпонами – немного молодежного задора для зимнего образа не помешает.

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