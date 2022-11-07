Амбросио в жакете с декольте до пояса появилась на гала-вечере

Бразильская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио появилась в образе от Жана-Поля Готье. Снимками она поделилась в социальных сетях. В минувшие выходные в художественном музее LACMA в Лос-Анджелесе состоялся ежегодный гала-вечер Art + Film, на котором принято отмечать достижения деятелей киноиндустрии, моды и современного искусства. Одной из гостей вечера стала 41-летняя Алессандра Амбросио.
Супермодель появилась в образе от дизайнера Жана-Поля Готье. Перед камерами она позировала в жакете с декольте до пояса, брюках и серебряных сапогах.
Среди приглашенных звезд также были замечены Билли Айлиш с новым бойфрендом, Сидни Суини, Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Эдриан Броуди, Хайди Клум, Оливия Уайлд, Алессандра Амбросио, Эллиот Пейдж, Джаред Лето, группа Måneskin и другие звезды.