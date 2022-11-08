Одежда и обувь станет самым популярным товаром на распродажах

Самой популярной категорией на ноябрьских и предновогодних акциях в этом году станут одежда и обувь. Сегмент обойдёт технику и электронику, лидировавших в прошлом году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков Platforma.

Фото: Sostav Sostav

По данным компании, в покупке одежды и обуви на грядущих распродажах заинтересованы 29% потребителей. К покупке техники интерес проявят только 22% опрошенных. 38% россиян планируют потратить деньги в новогодние распродажи, 28% — в «черную пятницу», а 25% — 11 ноября. При этом только 43% опрошенных считают распродажи честным.

Средний бюджет покупок за год не изменился: 25% потребителей хотят потратить во время распродаж 10 20 тыс. руб., 24% — 20 40 тыс. руб., а 21% — 5 10 тыс. руб. На бюджет в диапазоне 50 70 тыс. руб. рассчитывают 6% респондентов, 8% готовы тратить 70 100 тыс. руб., а 4% — более 100 тыс. руб. В период распродаж покупатели стремятся объединить покупки подарков для семьи с приобретением обновок для себя.

Готовятся к распродажам как маркетплейсы, так и физические магазины. Например, в Baon рассчитывают на прирост сопоставимых продаж в ноябре на уровне 50%. Гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин говорит, что «чёрная пятница», которая в сети универмагов длится неделю, обычно обеспечивает удвоение оборота, но существенного прироста продаж в этом году он не ждет. По его словам, рост год к году может быть на уровне 20%.