6 шапок, которые безнадежно устарели

Эти головные уборы испортят даже самый стильный зимний образ.
В детстве шапка казалась лишним элементом наряда, даже когда на улице стоял трескучий мороз. Самые послушные ждали весны, когда от головного убора можно будет с чистой совестью избавиться, а бунтари просто снимали шапки, отходя на позволительное расстояние от дома и маминого взгляда.
С возрастом отношение к шапкам, конечно, меняется: этот аксессуар не только бережет от постоянных простуд, но еще и весьма стильно вливается в зимний образ. Правда, не все головные уборы подчеркивают стильный наряд, некоторые шапки безнадежно устарели, и их пора заменить на что-то более современное.
Головные уборы с блестящими камушками стали популярными в начале двухтысячных, когда в моде царил гламур. Узоры, надписи, забавные картинки — все это вышивалось стразами на шапке, а следящие за трендами с удовольствием такие аксессуары носили. Но эпоха прошла, а от шапок с блестяшками пора избавиться: сейчас, в эру минимализма, они выглядят глупо и лишь прибавляют возраст. К тому же, такие головные уборы сложно сочетать с верхней одеждой. Если все же очень хочется блеска, присмотритесь к шапкам крупной вязки, в которую включена золотая нить. Она не отвлекает внимание, но сдержанно поблескивает.
Стилисты считают, что эта вещь непрактична: форма головного убора теряется слишком быстро. К тому же, такие шапки почти никому не идут, а еще оставляют на лбу следы от резинки. В качестве альтернативы подойдут береты: на них тоже нет отворота, но смотрятся такие аксессуары куда элегантнее.
Оставьте этот головной убор для утренней пробежки или осеннего занятия йогой на улице. Даже если вы придерживаетесь расслабленного стиля в одежде, спортивная шапка вряд ли впишется в повседневный образ.
Около десяти лет назад этим головным убором обзавелись почти все модницы. Но сейчас такие шапки совершенно не актуальны, они быстро вытягиваются, теряют форму и выглядят потрепанными. Замените эту деталь гардероба на вязаные шапочки или аксессуары из более плотного трикотажа с подкладкой. Они и теплее, и прослужат дольше.
В начале 2010-х эти шапки перевернули моду на головные уборы: трогательный меховой помпон покорил девушку, поэтому головной убор появился почти у каждой. Но тренды скоротечны. Возможно, однажды эти милые шапки еще дождутся своего часа, а пока присмотритесь к аксессуару с помпоном из того же материала, что и сама шапка.
Этот головной убор полюбили за то, что он выглядит невероятно женственно. Но стилисты считают, что подходили такие шапки только к образу в стиле бохо. А носили их и с пуховиками, и с кроссовками на меху. Не стоит пытаться так соединять модные направления. Если же весь ваш гардероб — воплощение женственности и кокетства, присмотритесь к более актуальным в этом сезоне кожаным косынкам на меху, шляпам, теплым платкам.