6 шапок, которые безнадежно устарели

Эти головные уборы испортят даже самый стильный зимний образ.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

В детстве шапка казалась лишним элементом наряда, даже когда на улице стоял трескучий мороз. Самые послушные ждали весны, когда от головного убора можно будет с чистой совестью избавиться, а бунтари просто снимали шапки, отходя на позволительное расстояние от дома и маминого взгляда.

Видео дня

С возрастом отношение к шапкам, конечно, меняется: этот аксессуар не только бережет от постоянных простуд, но еще и весьма стильно вливается в зимний образ. Правда, не все головные уборы подчеркивают стильный наряд, некоторые шапки безнадежно устарели, и их пора заменить на что-то более современное.

Шапка со стразами

Головные уборы с блестящими камушками стали популярными в начале двухтысячных, когда в моде царил гламур. Узоры, надписи, забавные картинки — все это вышивалось стразами на шапке, а следящие за трендами с удовольствием такие аксессуары носили. Но эпоха прошла, а от шапок с блестяшками пора избавиться: сейчас, в эру минимализма, они выглядят глупо и лишь прибавляют возраст. К тому же, такие головные уборы сложно сочетать с верхней одеждой. Если все же очень хочется блеска, присмотритесь к шапкам крупной вязки, в которую включена золотая нить. Она не отвлекает внимание, но сдержанно поблескивает.

Шапка без отворота

Стилисты считают, что эта вещь непрактична: форма головного убора теряется слишком быстро. К тому же, такие шапки почти никому не идут, а еще оставляют на лбу следы от резинки. В качестве альтернативы подойдут береты: на них тоже нет отворота, но смотрятся такие аксессуары куда элегантнее.

Спортивная шапка

Оставьте этот головной убор для утренней пробежки или осеннего занятия йогой на улице. Даже если вы придерживаетесь расслабленного стиля в одежде, спортивная шапка вряд ли впишется в повседневный образ.

Шапки из тонкого трикотажа

Около десяти лет назад этим головным убором обзавелись почти все модницы. Но сейчас такие шапки совершенно не актуальны, они быстро вытягиваются, теряют форму и выглядят потрепанными. Замените эту деталь гардероба на вязаные шапочки или аксессуары из более плотного трикотажа с подкладкой. Они и теплее, и прослужат дольше.

Шапка с меховым помпоном

В начале 2010-х эти шапки перевернули моду на головные уборы: трогательный меховой помпон покорил девушку, поэтому головной убор появился почти у каждой. Но тренды скоротечны. Возможно, однажды эти милые шапки еще дождутся своего часа, а пока присмотритесь к аксессуару с помпоном из того же материала, что и сама шапка.

Шапка-чалма