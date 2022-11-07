Почему скрипят кроссовки при ходьбе и что делать

Есть несколько способов исправить ситуацию.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Есть и неожиданные варианты.

Видео дня

Порой бывает, что вы гуляете по улице и начинаете слышать скрип со стороны асфальта. Будьте спокойны, это всего лишь ваши кроссовки – довольно распространённое явление. Иногда скрип может появляться после долгого ношения обуви, а иногда и новая пара, купленная через интернет, может подать «голос». Сразу избавляться от таких кроссовок не нужно. Разбираемся в нюансах и способах их исправления.

Почему кроссовки могут «скрипеть»

Александр Сиван, сникерхед: Скрипеть кроссовки могут в первую очередь из-за того, что они «палёные» и плохо проклеены. Или потому, что износились. А может просто не высохли до конца, и прокладка между подошвой и корпусом кроссовки испортилась. Но главная причина — проблема с качеством. Оригинальные модели, например, Nike Dunk, тоже могут скрипеть. Редкость, но тоже бывает.

Заводской брак в проклейке деталей.

Неровности протектора.

Рассохшийся клей между подошвой и ступнёй.

Лёгкая деформация подошвы или образование в ней полости.

Неподходящий размер стельки.

Кроссовки пересушены. Звук появляется из-за механической деформации изделия и выхода оттуда воздуха. Но есть и другие причины.

Как понять, откуда скрип, и как его устранить

Для того чтобы устранить скрип, нужно найти место, на которое нужно воздействовать. Вот как это можно сделать.

Наденьте оба кроссовка и устройте променад по разным поверхностям: ламинат, асфальт, ковёр и т.д.

Проанализируйте все услышанные звуки, чтобы определить источник.

Внимательно, желательно с лупой, осмотрите место, издающее звук. Вы можете воспользоваться фонариком, если место находится с внешней стороны.

Не получается? Тогда на помощь придёт методика шиномонтажа: опустите кроссовку в воду или обрызгайте мыльным раствором. Такая методика поможет вам с точностью до миллиметра определить место: при нажатии оно будет пузыриться.

А теперь перейдём к способам устранения скрипа.

Сушка

Вы определили, что причина скрыта в остаточной влаге после прогулки, значит, кроссовки надо высушить. Для этого можно использовать как обычную сушку для обуви в виде вкладышей, так и большего размера, куда помещается пара. Таким образом продержи́те кроссовки 10 минут. Больше не надо, иначе рискуете получить сморщенные сникеры.

Наждачная бумага

Бывает, что «скрипят» и новые кроссовки, ещё до того, как вы их наденете. В этом случае слегка ускорьте процесс ношения с помощью наждачной бумаги. Легко протрите бумагой подошву (чаще всего предательски скрипит именно она) или другие места. Этот способ должен снизить уровень неприятного звука или совсем его убрать. Правда, если у вас интересные кроссовки из необычных материалов, больше слушайте музыку на прогулке, используйте беруши и крепитесь.

Вазелин

Бывают случаи, что стелька начинает издавать звук во время трения внутри обуви или скрип возникает при контакте кроссовок друг с другом во время ходьбы. В обоих вариантах вы можете смазать тонким слоем вазелина поверхности, чтобы всё лучше тёрлось друг о друга и без звука.

WD-40

Многие либо не знают об этом средстве, либо не думали в его направлении. Раз «вэдэшка» помогает в машиностроении, то и с обувью справится. Смочите ватный диск небольшим количеством WD-40, а затем протрите все внешние швы и скрипящие поверхности.

Важно! Не пробуйте этот способ с замшевыми или другими «требовательными» тканями. Даём 50%, что вам придётся купить себе новые «педали».

Мыло

Не самый частый, но возможный случай, когда скрипят шнурки. Если они трутся о язычок или люверсы, это может стать причиной слухового дискомфорта при каждом шаге. Смажьте шнурки небольшим количеством мыла или кондиционера для кожи, чтобы «успокоить» шум. Либо поменяйте шнурки.

Ремонт кроссовок