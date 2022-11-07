Дочь Хайди Клум в кожаном топе-бюстье снялась для кампейна About You

Дочь супермодели Хайди Клум, 18-летняя Лени, стала лицом нового рекламного кампейна бренда About You. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Лени Клум объявила о старте продажи ее первой коллекции одежды для бренда About You. 18-летняя модель стала лицом рекламной кампании и снялась в видеоинтревью. Перед камерой она позировала в кожаном топе-бюстье и брюках. Лени сделали макияж с розовыми тенями.

В других кадрах она позирует в куртке из денима и дубленке-авиаторе. В сентябре показ Leni Klum x About You прошел в рамках Недели моды в Милане. Дочь супермодели вышла на подиум в черном топе, такого же цвета велосипедках, укороченной дубленке и черных ботфортах.