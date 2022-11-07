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1 час назад

18-летняя дочь Хайди Клум в кожаном топе-бюстье снялась для кампейна About You

Газета.Ru

Дочь супермодели Хайди Клум, 18-летняя Лени, стала лицом нового рекламного кампейна бренда About You. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Дочь Хайди Клум в кожаном топе-бюстье снялась для кампейна About You
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лени Клум объявила о старте продажи ее первой коллекции одежды для бренда About You. 18-летняя модель стала лицом рекламной кампании и снялась в видеоинтревью. Перед камерой она позировала в кожаном топе-бюстье и брюках. Лени сделали макияж с розовыми тенями.

В других кадрах она позирует в куртке из денима и дубленке-авиаторе. В сентябре показ Leni Klum x About You прошел в рамках Недели моды в Милане. Дочь супермодели вышла на подиум в черном топе, такого же цвета велосипедках, укороченной дубленке и черных ботфортах.

Хайди Клум сидела в первом ряду на показе и снимала происходящее на видео. Позже Хайди Клум поделилась в своих социальных сетях снимками с показа мод и рассказала о достижении своей дочери.

Мода,Хайди Клум,
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