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1 час назад

Создатель бренда одежды назвал особенность московских покупателей

Мослента

Особенность московских покупателей назвал «Мосленте» создатель бренда одежды Илья Лапинский.

Создатель бренда одежды назвал особенность московских покупателей
Фото: МослентаМослента

«Особенность московских покупателей — гиперпотребление. Столичный регион действительно можно сравнить с отдельной страной. Здесь огромное количество потребителей и экономически активное население. Москва в этом плане вне конкуренции», — сказал предприниматель.

По словам Лапинского, для столичных покупателей надо разрабатывать отдельную маркетинговую стратегию. К тому же хороший продукт, который соответствует трендам, всегда будет востребованным у москвичей.

Ранее известный актер Алексей Агранович рассказал об отличиях москвичей от жителей других городов. «Москвичи ко многим вещам зачастую относятся болезненнее. Для них ширина тротуара может быть довольно сакральным понятием. Взгляд на Москву у человека, здесь не родившегося, думаю, чуть-чуть иной», — заявил он.

Мода,Алексей Агранович,
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