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49 минут назад

Невысокая девушка с кривыми ногами стала моделью вопреки насмешкам окружающих

Lenta.ru

Африканка Зизифо Солдат с кривыми ногами стала моделью вопреки насмешкам окружающих. Соответствующую информацию приводит Daily Star.

Невысокая девушка стала моделью вопреки насмешкам окружающих
Фото: Лента.руЛента.ру

Известно, что уроженка Йоханнесбурга, ЮАР, родилась с редким генетическим заболеванием — синдромом фокамелии, который характеризуется пороком развития конечностей. Так, форма рук и ног девушки приобрела патологические изменения, вследствие чего она сама также оказалась низкого роста. Отмечается, что в возрасте шести лет Солдат отправили в школу-интернат, где она подвергалась травле со стороны учеников из-за особенностей внешности.

«Издевательства были постоянными. Дети чувствовали себя вправе говорить все, что им заблагорассудится. (...) Мне потребовалась целая вечность, чтобы найти друзей, раньше я плакала каждую ночь», — рассказала героиня материала.

Однако, по словам африканки, ситуация изменилась в 2018 году, когда она стала размещать свои снимки в интернете и получать поддержку от других пользователей.

«У меня было тяжелое детство. Я думала, что ничего не добьюсь из-за инвалидности. (...) Только когда я начала пользоваться социальными сетями и увидела, что другие люди с ограниченными возможностями живут полной жизнью, стала менять свое мышление», — пояснила девушка.

Впоследствии она подписала контракты с двумя местными модельными агентствами — My Friend Ned и Gamute Management.

В сентябре сообщалось, что 40-летний житель города Пикскилл, штат Нью-Йорк, Джеймс Маклеод с пятнами на коже стал моделью вопреки насмешкам незнакомцев.

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