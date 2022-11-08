Какие украшения носить в оставшиеся месяцы 2022 года и в 2023-м? Разбираемся с маркетинг-директором TOUS Россия Надеждой Поздняковой.

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Крупные браслеты, каффы и еще 3 самых горячих тренда в украшениях

НАДЕЖДА ПОЗДНЯКОВА – Маркетинг-директор TOUS Россия

Крупные браслеты

Как известно, мода циклична, вот и крупные браслеты совершили свой триумфальный камбэк. Я обожаю украшать руки, поэтому рада, что этот тренд вновь на пике и, судя по последним показам на мировых Неделях моды, будет там еще минимум пару сезонов. Надевайте несколько браслетов сразу и помните, что микс металлов и стилей только приветствуется. В холодную погоду браслеты можно носить прямо поверх свитеров или пальто, как советует Энтони Ваккарелло.

Украшения в виде цветов

Один из главных хитов этой осени — украшения в виде цветов. Невероятно женственный и нежный, на мой взгляд, этот тренд отлично сочетается с осенним гардеробом и придает «унылой поре» яркий и оптимистичный акцент. Цветы присутствуют на серьгах и браслетах, кольцах и подвесках. Только будьте аккуратны — не собирайте пестрый букет из разных цветов, лучше ограничьтесь сетом из максимум двух предметов и дополняйте образ более лаконичными украшениями.

Каффы

Еще один не новый, но все же актуальный тренд — это каффы. Дизайнеры предлагают носить сразу несколько каффов одновременно. Максимализм нулевых в действии!

«Детские» украшения

Перетекает в осенний гардероб и мода на «детские» украшения. Яркие формы и фигурки, надписи и бусины — аксессуары в стиле «naive» отлично сочетаются с уютным трикотажем и кожей. Не стесняйтесь быть чуть-чуть детьми, в этом и последующем сезоне у нас на это есть модный пермишн.

Массивные украшения