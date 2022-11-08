Кэтрин Холстейн названа дизайнером года по версии CFDA

Победителем в категории "Лучший женский дизайнер года" на церемонии CFDA Fashion Awards стала креативный директор Khaite Кэтрин Холштейн. Об этом пишет WWD.

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Холштейн основала свой бренд по производству готовой одежды в 2016 году. Она известна своей фирменной чувственностью и легкостью. В номинации она обошла Габриэлу Херст и Лакуана Смита.

Награду в категории "Дизайнер года в мужской одежде" получила Эмили Боде из бренда Bode, которая забрала аналогичную награду и в прошлом году.

Победителем в номинации "Американский дизайнер аксессуаров года" стал Рауль Лопес из Luar. Его коллекции вдохновлены его доминиканским наследием в Нью-Йорке и гендерной ориентацией.

Победителем в номинации "Начинающий дизайнер года" стала Елена Велес. Брэдли Купер вручил награду "Икона моды" этого года Ленни Кравицу, а Лоу Роуч получил награду как лучший стилист.