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2 часа назад

Кэтрин Холстейн из Khaite названа дизайнером года по версии CFDA

Газета.Ru

Победителем в категории "Лучший женский дизайнер года" на церемонии CFDA Fashion Awards стала креативный директор Khaite Кэтрин Холштейн. Об этом пишет WWD.

Кэтрин Холстейн названа дизайнером года по версии CFDA
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Холштейн основала свой бренд по производству готовой одежды в 2016 году. Она известна своей фирменной чувственностью и легкостью. В номинации она обошла Габриэлу Херст и Лакуана Смита.

Награду в категории "Дизайнер года в мужской одежде" получила Эмили Боде из бренда Bode, которая забрала аналогичную награду и в прошлом году.

Победителем в номинации "Американский дизайнер аксессуаров года" стал Рауль Лопес из Luar. Его коллекции вдохновлены его доминиканским наследием в Нью-Йорке и гендерной ориентацией.

Победителем в номинации "Начинающий дизайнер года" стала Елена Велес. Брэдли Купер вручил награду "Икона моды" этого года Ленни Кравицу, а Лоу Роуч получил награду как лучший стилист.

Бренд Ким Кардашьян Skims отметили за инновации.

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