Составляем базовый гардероб в стиле Одри Хепберн

Эти наряды актуальны по сей день и подойдут каждой, кто хочет выглядеть женственно и элегантно.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Ее имя в индустрии моды считается синонимом элегантности: образ и наряды Одри Хепберн не устарели даже пол века спустя. При этом в гардеробе актрисы не было ничего лишнего, вычурного. Сейчас такой подход к составлению нарядов особенно актуален, а создать базовый гардероб в стиле легендарной звезды совсем не сложно.

Видео дня

Белая рубашка

Настоящая классика, которая никогда не потеряет актуальности. В белой рубашке Хепберн блистала в фильме «Римские каникулы» и принимала участие во многих фотосессиях. Главное правило идеального наряда — на блузе не должно быть декора: выбирайте рубашки прямого кроя, а, чтобы добиться сходства с Одри, повяжите ее на поясе.

Балетки

Сейчас эта обувь не так актуальна, как пару лет назад, но именно балеткам Хепберн отдавала предпочтение, немного стесняясь высокого роста. Чтобы выглядеть современно, замените классические балетки на черные мюли или брогги. Они тоже отлично сочетаются с любым нарядом.

Маленькое черное платье

Если такого еще нет в вашем гардеробе, нужно срочно исправить это. Классическое черное платье никогда не выйдет из моды, а надевать его можно, куда угодно. Идете на работу — откажитесь от аксессуаров и накиньте сверху рубашку, отправляетесь на свидание — наденьте колье или повяжите на шею платок, накрасьте губы и дополните образ обувью на каблуках. Если хочется выглядеть роскошно, повторите образ Одри из культового фильма «Завтрак у Тиффани», дополнив платье жемчугом.

Черная водолазка

Это универсальная вещь для осени и зимы, она идет всем и отлично сочетается с деловым костюмом, кокетливой юбкой или повседневными джинсами. На водолазку можно накинуть рубашку, жакет или кардиган, чтобы было теплее. К тому же, с таким нарядом отлично смотрятся любые украшения.

Костюм

Одри предпочитала «двойки» с приталенным жакетом и прямой юбкой: такой наряд выглядит элегантно, женственно и уместен в любой ситуации. Главное правило: костюм должен смотреться так, словно сшит именно для вас. Ищите тот, что сядет идеально, тогда силуэт будет гармоничным, а фигура визуально станет стройнее.

Шейные платки

Их Одри носила и в кино, и в реальной жизни. Шелковый платок может сделать элегантным, женственным и кокетливым даже самый сдержанный образ. Приобретите шарфы нескольких оттенков, чтобы сочетать их с украшениями, помадой, макияжем. Такой трюк позволит создавать все новые образы из одних и тех же предметов гардероба.

Крупные очки