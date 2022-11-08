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2 часа назад

Раскрыта стоимость создания бренда одежды в России

Мослента

Стоимость создания бренда одежды в России «Мосленте» раскрыл создатель собственного бренда Илья Лапинский. Его бизнес, основанный в 2015 году, приносит более 200 миллионов в год.

Раскрыта стоимость создания бренда одежды в России
Фото: МослентаМослента

Отшивать одежду в России Лапинский решил после резкого скачка курса доллара. До этого он возил продукцию из Китая.

«На первом этапе мы внесли около 300 тысяч рублей. Фабрики и ателье были мелкосерийными. Это не китайские производства, с которыми можно заключать контракты на партии сразу от десяти тысяч единиц», — вспомнил он.

Затем у бренда появился собственный цех. Его создание под ключ обошлось Лапинскому примерно в миллион рублей.

«Если говорить о деньгах, то промышленная швейная машина — прямострочная и оверлок — стоит порядка 60-70 тысяч рублей. Она позволяет швее сделать основные операции. Когда открывается цех, таких комплектов нужно, допустим, десять, если ты готов посадить туда десять швей», — объяснил предприниматель.

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