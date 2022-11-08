Как сочетать два трендовых цвета этой осени

Француженка Жюли Феррари опубликовала в сети новые фотографии, на которых она одета в стильные цвета – белый и карамельный

Фото: runews24.ru runews24.ru

Такие оттенки отлично подойдут для осенней городской прогулки. Жюли Феррери сделала фотографии в новом образе в Аяччо.

Девушка надела широкие белые джинсы длиной до щиколотки, а также удлинённый вельветовый жакет в тёплом караельном оттенке из коллекции Massimo Dutti. Под ним можно увидеть топ в рубчик.