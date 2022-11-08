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3 часа назад

Как сочетать два трендовых цвета этой осени

runews24.ru

Француженка Жюли Феррари опубликовала в сети новые фотографии, на которых она одета в стильные цвета – белый и карамельный

Как сочетать два трендовых цвета этой осени
Фото: runews24.rurunews24.ru

Такие оттенки отлично подойдут для осенней городской прогулки. Жюли Феррери сделала фотографии в новом образе в Аяччо.

Девушка надела широкие белые джинсы длиной до щиколотки, а также удлинённый вельветовый жакет в тёплом караельном оттенке из коллекции Massimo Dutti. Под ним можно увидеть топ в рубчик.

Образ она дополнила различными аксессуарами – кожаным ремнём в тон жакету, коричневыми лоферами, солнцезащитными очками и золотыми украшениями. На плечо она повесила сумку цвета хаки Saint Laurent.

Мода,Ferrari,
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