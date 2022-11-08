Как сочетать два трендовых цвета этой осени

Француженка Жюли Феррари опубликовала в сети новые фотографии, на которых она одета в стильные цвета – белый и карамельный
Такие оттенки отлично подойдут для осенней городской прогулки. Жюли Феррери сделала фотографии в новом образе в Аяччо.
Девушка надела широкие белые джинсы длиной до щиколотки, а также удлинённый вельветовый жакет в тёплом караельном оттенке из коллекции Massimo Dutti. Под ним можно увидеть топ в рубчик.
Образ она дополнила различными аксессуарами – кожаным ремнём в тон жакету, коричневыми лоферами, солнцезащитными очками и золотыми украшениями. На плечо она повесила сумку цвета хаки Saint Laurent.