Девушка возмутила пользователей откровенной формой для спортзала

На размещенных кадрах девушка предстала в облегающем черном наряде, который состоял из шортов длины мини и футболки. При этом она дополнила образ носками с логотипом бренда Nike, часами, цепочкой с кулоном и распустила волосы. В то же время она привела слова, которые слышит от окружающих в свой адрес: «Перестань носить такую короткую одежду в спортзале, это неуместно».