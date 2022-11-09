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2 часа назад

Чем заменить пуховик тем, кто не любит куртки

РИА "ФедералПресс"

Во многих регионах России уже наступили холода и пришло время доставать теплые вещи. Однако не все любят укутываться в пуховики, поэтому эксперт Вероника Логинова рассказала, чем заменить объемные вещи.

Чем заменить пуховик тем, кто не любит куртки
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Осень и зима могут стать отличной возможностью экспериментировать со своим гардеробом – сочетать несочетаемое и постоянно искать новые формы и вариации для верхней одежды», – передает Marie Claire.

Пальто – неизменная и вечная классика любого осенне-зимнего гардероба. Вещь станет отличным дополнением любого образа или его центральной частью.

Шуба станет спасением холодной зимой. Можно играть с длиной, цветом и материалами – здесь нет никаких ограничений.

Кожаные тренчи не только стильно выглядят, но и хорошо спасают от холода. В этом сезоне стоит обратить внимание на винтажные модели, а также фасоны из 90-х.

Мода,Вероника Логинова,
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