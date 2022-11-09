Какие модные комбинации цветов стоит попробовать этой осенью

ELLE сделал подборку удачных сочетаний одежды из коллекций The Row, Valentino, Brioni и других.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Бежевое пальто и ярко-зелёный аксессуар будут отлично смотреться вместе и совсем не вызывающе.

Можно надеть базовую вещь бежевого цвета и дополнить её сумкой, обувью, шарфом, серьгами зелёного цвета.

Самый нежный оттенок розового можно носить на контрасте с чёрным цветом. Такие сочетания в тренде этой осенью.

Хорошо будет смотреться серый с оранжевым. Такое сочетание точно поднимет настроение при хмурой осенней погоде.

Глубокий синий и лёгкий голубой предлагают носить вместе Victoria Beckham, а также лукбук Paul Smith.