Какие модные комбинации цветов стоит попробовать этой осенью

ELLE сделал подборку удачных сочетаний одежды из коллекций The Row, Valentino, Brioni и других.
Бежевое пальто и ярко-зелёный аксессуар будут отлично смотреться вместе и совсем не вызывающе.
Можно надеть базовую вещь бежевого цвета и дополнить её сумкой, обувью, шарфом, серьгами зелёного цвета.
Самый нежный оттенок розового можно носить на контрасте с чёрным цветом. Такие сочетания в тренде этой осенью.
Хорошо будет смотреться серый с оранжевым. Такое сочетание точно поднимет настроение при хмурой осенней погоде.
Глубокий синий и лёгкий голубой предлагают носить вместе Victoria Beckham, а также лукбук Paul Smith.
Серый и коричневый – два благородных оттенка, которые будут хорошо гармонировать в одном образе.