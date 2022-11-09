Анну Винтур наградят за заслуги в области моды

Глобальному редакционному директору Vogue и главному директору по контенту Condé Nast Анне Винтур вручат награду фонда The Fashion Scholarship Fund. Об этом пишет WWD.

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Некоммерческая организация, занимающаяся вопросами образования в сфере моды, проведет свой 86-й ежегодный гала-вечер 3 апреля в The Glasshouse в Нью-Йорке. Согласно заявлению фонда, Винтур будут чествовать за «ее давнюю приверженность поддержке и воспитанию следующего поколения талантов в сфере моды».

Также за заслуги в индустрии моды будет отмечена главный исполнительный директор бренда Good American Эмма Греде. Ее отметят за «пропаганду многообразия и инклюзивного представительства в индустрии».

Торжественное мероприятие совпадет с присуждением фондом стипендий в области моды в размере более $1 млн. Их получат 125 студентов в США.