Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
12 минут назад

Анну Винтур наградят за заслуги в области моды

Газета.Ru

Глобальному редакционному директору Vogue и главному директору по контенту Condé Nast Анне Винтур вручат награду фонда The Fashion Scholarship Fund. Об этом пишет WWD.

Анну Винтур наградят за заслуги в области моды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Некоммерческая организация, занимающаяся вопросами образования в сфере моды, проведет свой 86-й ежегодный гала-вечер 3 апреля в The Glasshouse в Нью-Йорке. Согласно заявлению фонда, Винтур будут чествовать за «ее давнюю приверженность поддержке и воспитанию следующего поколения талантов в сфере моды».

Также за заслуги в индустрии моды будет отмечена главный исполнительный директор бренда Good American Эмма Греде. Ее отметят за «пропаганду многообразия и инклюзивного представительства в индустрии».

Торжественное мероприятие совпадет с присуждением фондом стипендий в области моды в размере более $1 млн. Их получат 125 студентов в США.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что журнал Vogue подал в суд на рэперов Дрейка и 21 Savage.

Мода,Анна Винтур,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители