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1 час назад

Мать из Китая шьет платья для дочери из мусорных мешков

Газета.Ru

Женщина из Китая шьет платья для дочери из мусорных мешков, пишет Asia One. Работы матери принесли ей известность в соцсетях, а сама китаянка заявляет, что таким образом борется за экологию.

Мать из Китая шьет платья для дочери из мусорных мешков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мать по фамилии Ци из провинции Шаньдун рассказала, что ее дочери нравится позировать в таких платьях, и она даже прошла обучение, как правильно ходить по подиуму.

«Мне пришла в голову мысль, что дома много полиэтиленовых пакетов, почему бы не сшить несколько платьев?», — рассказала о своей идее женщина.

Кроме того, Ци поделилась, что родители других детей, с которыми дочь ходит в детский сад, попросили ее сшить несколько платьев.

«Вообще делать платья из пакетов довольно просто», — признается китаянка.

Пользователи соцсетей тоже обратили внимание на наряды Ци. Люди уверены, что у женщины талант.

«Платья красивее, чем на Неделе моды в Париже», — пишут комментаторы.

Ранее стилист рассказала, как выбрать правильное черное платье под свой тип фигуры.

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