Мать из Китая шьет платья для дочери из мусорных мешков

Женщина из Китая шьет платья для дочери из мусорных мешков, пишет Asia One. Работы матери принесли ей известность в соцсетях, а сама китаянка заявляет, что таким образом борется за экологию.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Мать по фамилии Ци из провинции Шаньдун рассказала, что ее дочери нравится позировать в таких платьях, и она даже прошла обучение, как правильно ходить по подиуму.

«Мне пришла в голову мысль, что дома много полиэтиленовых пакетов, почему бы не сшить несколько платьев?», — рассказала о своей идее женщина.

Кроме того, Ци поделилась, что родители других детей, с которыми дочь ходит в детский сад, попросили ее сшить несколько платьев.

«Вообще делать платья из пакетов довольно просто», — признается китаянка.

Пользователи соцсетей тоже обратили внимание на наряды Ци. Люди уверены, что у женщины талант.

«Платья красивее, чем на Неделе моды в Париже», — пишут комментаторы.