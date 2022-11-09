Uniqlo возобновит работу магазинов

Крупный японский ретейлер одежды Uniqlo возобновит работу сервисов, а также интернет- и офлайн-магазинов после восстановления работы компании в России. Об этом в среду, 9 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в центре поддержки покупателей организации.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Мы возобновим работу всех сервисов интернет-магазина и офлайн-магазинов после возобновления работы Uniqlo в России, — говорится в сообщении.

На данный момент сроки возвращения компании в Россию остаются неизвестными. Центр поддержки покупателей Uniqlo также не располагает данной информацией.

В центре поддержки напомнили, что магазины Uniqlo приостановили работу в России 21 марта. Причем оформленные до 20 марта онлайн-заказы были уже переданы в доставку.

Отправить заявку на возврат товаров можно было также до 20 марта. Они, как уточняется, будут приняты и обработаны на складе.