Россиянам назвали самые модные фасоны пуховиков на 2023 год

Представители российского бренда одежды, обуви и аксессуаров Gloria Jeans назвали самые модные фасоны пуховиков на 2023 год. Комментарий экспертов приводит «Газета.Ru».
В грядущем году специалисты посоветовали выбирать объемные дутые оверсайз-куртки в стиле спортшик. Так, по словам собеседников издания, следует обратить внимание на модели белового, бежевого, а также небесно-голубого и розового оттенков. В то же время актуальными станут удлиненные пуховики-трансформеры, оформленные кнопками и разрезами по бокам.
При этом эксперты рекомендовали выбирать куртки с наполнителем из синтепона, а не из пуха. «Важный параметр при выборе пуховика — функциональность, которую обеспечат водоотталкивающее покрытие, защищающее от осадков, уютные карманы из флиса, инновационный наполнитель», — пояснили они.