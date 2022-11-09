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1 час назад

Россиянам назвали самые модные фасоны пуховиков на 2023 год

Lenta.ru

Представители российского бренда одежды, обуви и аксессуаров Gloria Jeans назвали самые модные фасоны пуховиков на 2023 год. Комментарий экспертов приводит «Газета.Ru».

Россиянам назвали самые модные фасоны пуховиков на 2023 год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В грядущем году специалисты посоветовали выбирать объемные дутые оверсайз-куртки в стиле спортшик. Так, по словам собеседников издания, следует обратить внимание на модели белового, бежевого, а также небесно-голубого и розового оттенков. В то же время актуальными станут удлиненные пуховики-трансформеры, оформленные кнопками и разрезами по бокам.

При этом эксперты рекомендовали выбирать куртки с наполнителем из синтепона, а не из пуха. «Важный параметр при выборе пуховика — функциональность, которую обеспечат водоотталкивающее покрытие, защищающее от осадков, уютные карманы из флиса, инновационный наполнитель», — пояснили они.

Мода,Глория Джинс,
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