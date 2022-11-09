Россиянам назвали самые модные фасоны пуховиков на 2023 год

В грядущем году специалисты посоветовали выбирать объемные дутые оверсайз-куртки в стиле спортшик. Так, по словам собеседников издания, следует обратить внимание на модели белового, бежевого, а также небесно-голубого и розового оттенков. В то же время актуальными станут удлиненные пуховики-трансформеры, оформленные кнопками и разрезами по бокам.