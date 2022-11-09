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44 минуты назад

45-летняя Шакира в "голом" платье снялась для рекламы Burberry

Газета.Ru

Колумбийская исполнительница Шакира стала лицом новой рекламной кампании бренда Burberry. Об этом сообщает Vogue.

45-летняя Шакира в "голом" платье снялась для рекламы Burberry
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Честно говоря, я в восторге от этого — это первый раз, когда я участвую в подобной модной кампании, а Burberry — это такой культовый бренд. Для меня Burberry — это олицетворение элегантности и вне времени — мода — это такой постоянно меняющийся мир, который всегда развивается. Burberry удается эволюционировать вместе со временем, но всегда сохранять свой неповторимый стиль", — рассказала в Шакира.

В новой рекламной кампании позировала в "голом" платье, украшенном бриллиантами, и ботфортах.

"Я готовлюсь к выпуску нового альбома, которым мне не терпится поделиться. Я работаю над ним уже давно и думала, что вдохновение иссякнет, но я все равно с таким удовольствием иду в студию. Я так готова к 2023 году и ко всему, что его ожидает", — добавила певица.

Мода,Шакира,
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