45-летняя Шакира в "голом" платье снялась для рекламы Burberry

"Честно говоря, я в восторге от этого — это первый раз, когда я участвую в подобной модной кампании, а Burberry — это такой культовый бренд. Для меня Burberry — это олицетворение элегантности и вне времени — мода — это такой постоянно меняющийся мир, который всегда развивается. Burberry удается эволюционировать вместе со временем, но всегда сохранять свой неповторимый стиль", — рассказала в Шакира.