Как правильно выбрать теплую одежду на зиму

До наступления зимы и настоящих холодов и мороза остались считаные дни — самое время подготовить соответствующий гардероб, который будет и стильным, и тёплым. Как рассказала звёздный стилист и эксперт по имиджу Екатерина Эрдман, при выборе вещей и аксессуаров для осенне-зимнего гардероба необходимо соблюдать всего лишь пять основных правил.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Первое правило, по словам Эрдман, — выбрать правильный наполнитель в куртке. Стилист посоветовала отдавать предпочтение курткам и пальто с пухом — самым надёжным и тёплым наполнителем.

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«Он может быть утиным, гусиным, лебединым или же пухом гаги, который считается самым тёплым и подходит даже для суровых климатических условий. Но имейте в виду, что в конце сезона придётся тратиться на химчистку и следить за фурнитурой такой одежды. Кроме того, из-за высокой морозостойкости куртки с таким наполнителем довольно дорогие», — объяснила Эрдман.

Второе правило — тщательно подобрать обувь. Нужно смотреть сразу на несколько факторов: это и подошва, и материал, и подкладка, и качество швов. По словам стилиста, лучше выбирать модели на меху и с массивной подошвой — в такой обуви нога всегда будет в тепле.

Третье правило — не забывать про аксессуары. Шарфы и шапки должны не только дополнять и подчёркивать стиль, но и качественно защищать от снега, морозов и дождя. По словам Эрдман, обращать внимание стоит на модели из трикотажа и кашемира.

«Четвёртое, что нужно учесть, — правило термобелья. Неважно, городская жизнь или загородная, зимой для здоровья всего тела стоит приобрести комплект. Для того чтобы приобрести качественный и практичный вариант, стоит обратить внимание на состав ткани, качество исполнения модели и собственный комфорт. Важно, чтобы брюки прикрывали щиколотки, а топ с длинным рукавом был высокого качества, чтобы при носке не возникало катышков», — отметила стилист.

И, наконец, пятое правило — забыть про отжившие своё хипстерские тренды и не оголять щиколотки.