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33 минуты назад

Кейт Миддлтон появилась на публике в платье Mango за 2500 рублей

Lenta.ru

Принцесса Уэльская Кэтрин появилась на публике в дешевом платье испанского бренда Mango. Соответствующую информацию приводит Vogue.

Кейт Миддлтон появилась на публике в платье Mango за 2500 рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон посетила детский центр Colham Manor в Лондоне в качестве покровителя Альянса по охране психического здоровья матерей (MMHA). При этом для выхода в свет королевская особа выбрала приталенное пальто длины миди марки Hobbs на пуговицах и с поясом и лодочки на высоких каблуках.

Также принцесса Уэльская надела темно-зеленое вязаное платье с воротом и длинными рукавами. Как указано на сайте марки Mango, стоимость данного изделия составляет 35,99 фунта стерлингов (примерно 2500 рублей).

Мода,Кейт Миддлтон,
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