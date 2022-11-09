Кейт Миддлтон появилась на публике в платье Mango за 2500 рублей

Принцесса Уэльская Кэтрин появилась на публике в дешевом платье испанского бренда Mango. Соответствующую информацию приводит Vogue.
Известно, что супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон посетила детский центр Colham Manor в Лондоне в качестве покровителя Альянса по охране психического здоровья матерей (MMHA). При этом для выхода в свет королевская особа выбрала приталенное пальто длины миди марки Hobbs на пуговицах и с поясом и лодочки на высоких каблуках.
Также принцесса Уэльская надела темно-зеленое вязаное платье с воротом и длинными рукавами. Как указано на сайте марки Mango, стоимость данного изделия составляет 35,99 фунта стерлингов (примерно 2500 рублей).