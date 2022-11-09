Ники Минаж в мини-платье и короне появилась на обложке глянца

39-летняя рэп-исполнительница и актриса Ники Минаж стала лицом нового выпуска журнала i-D Magazine. Снимками она поделилась в социальных сетях.
В новой съемке певица предстала в элегантном образе — бархатном мини-платье от Schiaparelli, перчатках и короне. Ники Минаж сделали укладку с волнами и макияж с акцентными угольно-черными стрелками. На других фотографиях рэп-исполнительница позирует в джинсовых шортах, боди, костюме с кроп-топом и юбкой. Образ дополняют туфли на высоком каблуке. К фотографиям Ники Минаж лаконично добавила:
"Для меня большая честь стать моделью на обложке издания".
Фанаты оценили образ певицы и написали в комментариях:
"Наша королева", "Истинная королева рэп-сцены", "Невероятно стильная и красивая", "Фигура просто бомба", "В чем секрет такой неземной красоты?", "Потрясающая сексуальная фигура".