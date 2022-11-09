Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
1 час назад

Ники Минаж в бархатном мини-платье и короне появилась на обложке глянца

Газета.Ru

39-летняя рэп-исполнительница и актриса Ники Минаж стала лицом нового выпуска журнала i-D Magazine. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Ники Минаж в мини-платье и короне появилась на обложке глянца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новой съемке певица предстала в элегантном образе — бархатном мини-платье от Schiaparelli, перчатках и короне. Ники Минаж сделали укладку с волнами и макияж с акцентными угольно-черными стрелками. На других фотографиях рэп-исполнительница позирует в джинсовых шортах, боди, костюме с кроп-топом и юбкой. Образ дополняют туфли на высоком каблуке. К фотографиям Ники Минаж лаконично добавила:

"Для меня большая честь стать моделью на обложке издания".

Фанаты оценили образ певицы и написали в комментариях:

"Наша королева", "Истинная королева рэп-сцены", "Невероятно стильная и красивая", "Фигура просто бомба", "В чем секрет такой неземной красоты?", "Потрясающая сексуальная фигура".

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители