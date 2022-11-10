Журнал Vogue выпустил три версии обложки к своему 20-летию

«В 2002 году началась история Vogue в Португалии, история, которая переплетается с моей личной историей. В то время, когда я была арт-директором и делила себя между созданием дизайн-проекта для первого издания и тысячей встреч, родилась моя дочь Мария, «малышка Vogue», как ласково называла ее вся команда. При должном расстоянии они были двумя рождениями одновременно, и сегодня и Vogue, и Мария достигли совершеннолетия и всех изменений, которые являются частью взросления, адаптации и утверждения в мире, в котором мы живем», — добавила главный редактор.