Журнал Vogue выпустил три версии обложки к своему 20-летию

Ноябрьский номер журнала Vogue Португалия редакторы посвятили 20-летию издания. Снимками обложки они поделились в социальных сетях.
Все три версии каверов открываются с вопроса — Where is my teenage dream? («Где моя подростковая мечта?»). «По мере взросления мы становимся квинтэссенцией своих переживаний, воспоминаний, знаний и самопознания», — написала в письме редактора Софья Лукас.
На обложках модели позируют в необычных локациях. На одной из них модель позирует лежа на диване в комплекте из брюк и топа с открытой спиной. На другой — в поле на фоне красного палантина модель лежит в кутюрном платье и меховых сапогах. А на третьей — полуфантастическая съемка в розовом наряде.
«В 2002 году началась история Vogue в Португалии, история, которая переплетается с моей личной историей. В то время, когда я была арт-директором и делила себя между созданием дизайн-проекта для первого издания и тысячей встреч, родилась моя дочь Мария, «малышка Vogue», как ласково называла ее вся команда. При должном расстоянии они были двумя рождениями одновременно, и сегодня и Vogue, и Мария достигли совершеннолетия и всех изменений, которые являются частью взросления, адаптации и утверждения в мире, в котором мы живем», — добавила главный редактор.
Ранее сообщалось, что журнал Vogue подал в суд на рэперов Дрейка и 21 Savage.