Ошибки, из-за которых вы выбираете неправильные джинсы

Как перестать выбрасывать деньги на неподходящие вещи.

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Выбрать джинсы, которые сядут идеально, часто очень сложно. Каждая девушка сталкивалась с ситуацией, когда на поиски подходящей пары уходили недели. И при этом часто мы приобретаем джинсы, которые невозможно носить, хотя на примерке они сели превосходно. В чем же проблема? Вы просто допускаете частые ошибки, а какие именно мы и расскажем.

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Вы игнорируете длину джинсов

Даже если вы увидели потрясающие джинсы в любимом магазине, и они даже неплохо сели, проверьте длину. С чем вы планируете носить эти джинсы? Ответив на этот вопрос, вы решите проблему вечно заброшенных вещей, которые не подходят к большинству ваших образов. Подумайте, сколько у вас пар обуви, с какими из них вы будете носить эти джинсы. Если вы не можете прикинуть и двух вариантов под вашу обувь, лучше отказаться от конкретных джинсов и подобрать пару, чья длина будет подходить к большей части вашей обувной коллекции.

Вы выбираете слишком узкие белые джинсы

Конечно, хотя бы одна пара белых джинсов должна быть в вашем гардеробе на весну-лето, но правильно ли вы их выбираете. Слишком узкие модели будут прекрасно смотреться только на девушках с модельными параметрами, так как белый цвет очень «опасен» для обычной фигуры — будут подчеркнуты все складочки, которые вы стремитесь скрыть, ситуацию усугубит неправильный фасон. Если вы мечтаете о белых джинсах, подберите актуальную модель, но только без декора и разрезов. Беспроигрышный вариант — прямые белые джинсы с высокой талией.

Вы покупаете джинсы на размер больше